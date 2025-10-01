Una reyerta entre dos familias en Petrer deja seis heridos, dos de ellos polícias locales

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una reyerta en la calle Pío Baroja del municipio alicantino de Petrer, en la que presuntamente se han visto implicados cinco adultos de dos familias diferentes, se ha saldado con cuatro participantes heridos por lesiones de diversa consideración y dos agentes de la Policía Local que han tratado de parar el incidente y también se han visto afectados.

En el enfrentamiento se han llegado a utilizar piedras y una señal móvil de tráfico. Todos los que supuestamente han intervenido en la pelea han quedado denunciados entre sí. Los agentes han realizado las acciones policiales pertinentes, incluido el traslado de una persona a otro domicilio, según ha informado el cuerpo municipal a través de su perfil de Facebook.

Asimismo, ha destacado que gracias a la rápida intervención conjunta de la Policía Nacional, la Policía Local de Petrer y el apoyo extraordinario de la Policía Local de Elda se ha podido evitar "lo que podría haber derivado en una pelea con consecuencias mucho más graves".