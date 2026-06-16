Una reyerta en una nave de Aldaia acaba con un hombre fallecido

Agente de la Guardia Civil de Valencia en tareas de investigación - OPC

VALÈNCIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una reyerta en una nave de la localidad valenciana de Aldaia ha acabado con un hombre fallecido, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

Los hechos han tenido lugar esta mañana, sobre las 10.50 horas, en una nave de Aldaia, donde varias personas se han visto implicadas en una reyerta.

Como consecuencia, un hombre ha fallecido. Hasta la zona se han trasladado efectivos de la Guardia Civil que han detenido a dos personas presuntamente implicadas en los hechos.