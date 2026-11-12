El Rialto acoge dos funciones de 'Tinc un bosc al cervell' de la dramaturga valenciana Guadalupe Sáez

El Teatre Rialto acoge dos funciones del espectáculo ‘Tinc un bosc al cervell’ de la dramaturga valenciana Guadalupe Sáez - GVA

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Rialto de València acoge dos funciones del espectáculo 'Tinc un bosc al cervell', de la dramaturga valenciana Guadalupe Sáez, los días 14 y 15 de noviembre.

Además, tras la representación del viernes 14 de noviembre, el público podrá participar en un coloquio con integrantes del equipo artístico de la obra para profundizar en el proceso creativo y en las claves de la propuesta escénica, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Galardonado con una de las Ayudas Benet y Jornet, el texto propone una aproximación poética y dramática a una situación familiar marcada por la pérdida y la incertidumbre. A partir de la desaparición de un niño, la autora construye una historia que explora las distintas lecturas y emociones que pueden surgir ante un mismo acontecimiento.

La pieza, producida por Sala Beckett y dirigida por Alícia Gorina, aborda cuestiones como el duelo, la memoria y el miedo. Según explica Guadalupe Sáez, 'Tinc un bosc al cervell' trata sobre "el temor de perder a un hijo, del miedo a ser una mala madre y de la presión para construir una familia y una relación de pareja perfectas".

El reparto está integrado por Rosa Boladeras, Greta Jorge, Dana Sina y Bruno Bistuer. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Teatre Rialto y a través de la página web del IVC.