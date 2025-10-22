El Rialto estrena 'Postals', de L'Horta Teatre, una comedia sobre la evolución del turismo

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Rialto de València presenta el estreno absoluto de 'Postals', la nueva comedia de la compañía valenciana L'Horta Teatre en la que plantea "si es posible viajar sin explotar".

La obra está escrita por Guadalupe Sáez y dirigida por Pau Pons y Kika Garcelán. Verònica Andrés, Carmen Díaz y Alfred Picó protagonizan esta propuesta escénica en valenciano, que se podrá ver en el Rialto del 23 al 26 de octubre y contará con un coloquio con el público tras la función del día 23.

¿Siempre hemos entendido el turismo de la misma manera? ¿Cómo eran nuestras vacaciones en los años 60 y cómo son en la actualidad? ¿Es posible viajar de forma responsable en nuestros días? Estas son algunas de las preguntas que emergen de 'Postals'.

El descubrimiento de una caja de postales antiguas en el rastro fue el punto de partida que utilizó la dramaturga Guadalupe Sáez para escribir este texto, que recorre con ironía y sentido del humor los hitos que han marcado la evolución del turismo en la Comunitat Valenciana (y en España) durante los últimos 50 años.

A diferencia de otras producciones de L'Horta Teatre la propuesta dramatúrgica de 'Postals' tiene una narrativa fragmentada y un enfoque documental que mezcla ficción y realidad histórica.

A través de saltos temporales, los tres personajes de la obra viajan a finales de los años sesenta para vivir la aparición de los primeros biquinis en Benidorm durante la etapa del franquismo desarrollista; se trasladan después a la década de los noventa y son testigos del enorme progreso que experimenta el sector turístico coincidiendo con la expansión urbanística de aquellos años; a continuación, el trío protagonista salta a los inicios del siglo XXI y observa la llegada de los primeros cruceristas.

Los acontecimientos que narra la obra, apoyados por la proyección de fotografías reales, postales antiguas y recortes de periódicos de la época, culminan en el momento actual, caracterizado por el desbordamiento del fenómeno y el surgimiento de problemas como el impacto medioambiental asociado a la masificación turística, la pérdida de la identidad de los destinos vacacionales y las dificultades de acceso a la vivienda para los habitantes locales.

Cuestiones derivadas, tal y como apuntan las directoras de la pieza, Pau Pons y Kika Garcelán, de "haber declarado todo un país de interés turístico y, por lo tanto, legítimamente explotable hasta el agotamiento".

"La gran pregunta que recorre 'Postals' es si es posible viajar sin explotar, colonizar o destrozar de alguna forma los lugares que visitamos, y sin molestar a sus habitantes. Es una invitación a reflexionar, siempre desde el humor, sobre nuestra responsabilidad y sobre cómo tratamos a los demás cuando visitamos sus casas", señala Guadalupe Sáez, quien ha desarrollado el texto en coordinación constante con Pons y Garcelán.

SALTOS TEMPORALES

"El recurso a los saltos temporales aportan mucho ritmo y agilidad a la pieza, en la que el público verá muchos cambios de escenario", explica Pau Pons.

"Además de la pantalla de proyección, donde vemos imágenes reales de cada periodo, hemos introducido muchos efectos sonoros y música en directo para trasladar al público a distintos momentos de nuestra historia reciente. Creo que es una obra que conectará con el público de distintas generaciones, desde los que recuerdan el famoso baño de Fraga y las canciones de Julio Iglesias hasta los que vivieron los inicios de la música mákina, pero también con los jóvenes que hoy encuentran tantas dificultades para encontrar un piso de alquiler en las ciudades", agrega.