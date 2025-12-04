El Rialto propone un recorrido escénico por su espacio con 'Meme, antes todo esto era campo vol. 2'

Obra en el Rialto - GVA

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Rialto de Valencia presenta, este viernes a las 18:30 horas, el dispositivo escénico 'Meme, antes todo esto era campo vol. 2', una obra site-specific que propone "un recorrido por el espacio que pretende advertir la alteración de los ritmos naturales".

La función, que ha agotado entradas, es un proyecto de David Orrico y Colectivo Nerval que obtuvo el Premio Nuevos dispositivos escénicos 2024 de los Premis de les Arts Escèniques Valencianes del Institut Valencià de Cultura (IVC).

Se trata de una pieza inmersiva que adopta el espacio como esqueleto para la simbiosis con dramaturgias ecologistas híbridas de artes vivas. Un dispositivo escénico multiespacio sobre el desplazamiento de lo natural en la sociedad actual y el absurdo de nuestro comportamiento autodestructivo, en búsqueda de una belleza triste y reveladora.

Esta obra forma parte de la trilogía 'Antes todo esto era campo', una trilogía de investigación escénica configurada por tres dispositivos escénicos diferenciados.

"Partiendo desde una sinergia de trabajo teórico/práctica continuada con el propósito de repensar nuestra relación con la naturaleza, reflexionar acerca de los ritmos naturales que se han desplazado en nuestra sociedad y una invitación a imaginar otros futuros posibles donde nos rijamos por un sistema diferente del actual", explican sus responsables.