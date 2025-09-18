Riba-roja (Valencia) albergará un laboratorio de pruebas para validar soluciones en resiliencia climática

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Riba-roja del Túria albergará un laboratorio urbano orientado a la innovación tecnológica que sirva para realizar pruebas para validar soluciones en resiliencia climática.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, es una de las presentadas en la jornada 'Sandboxes Comunidad Valenciana: colaboración para la innovación', que se ha celebrado en Dinapsis Valencia, y ha recibido el apoyo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, según ha confirmado el director general de Innovación, Juan José Cortés, en la apertura del evento, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Este nuevo entorno controlado de pruebas permitirá a las universidades, institutos tecnológicos, centros de investigación y empresas experimentar y validar soluciones innovadoras que contribuyan a elevar la resistencia de las ciudades ante los efectos del cambio climático.

La iniciativa de Riba-roja es uno de los proyectos que la Dirección General de Innovación ha apoyado en el marco del programa 'Territoris Innovadors' con ayudas que, en este caso, ascienden a un total de 69.000 euros.

Para Juan José Cortés, esta fórmula de colaboración público-privada "resulta estratégica para afrontar con el apoyo de las empresas retos gran magnitud", al tiempo que abre una "nueva vía para que las administraciones puedan incorporar los nuevos desarrollos mediante procedimientos de Compra Pública de Innovación".

Por eso, ha instado a los agentes del ecosistema de innovación a adherirse al convenio marco que ha aprobado recientemente el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, en el que se regula la participación de terceros en este nuevo 'sandbox' de resiliencia climática.

OTROS 'SANDBOX'

La iniciativa, bautizada como 'Riba sandbox', se suma a los otros tres entornos controlados de prueba que la Conselleria respalda a través de Ivace+i Innovación en ámbitos tan diversos como la modernización y transformación de las ciudades, el ciclo integral del agua o la innovación en procesos hospitalarios ecosostenibles. En total, el departamento que dirige Marián Cano ha destinado cerca de 430.000 euros en ayudas a este tipo de fórmulas.

El proyecto que se encuentra en un estado "más avanzado" de gestación se corresponde con el impulsado por el Ayuntamiento de Alcoi, que arrancó en 2023 y que ha permitido que una decena de grupos de investigación y empresas ya estén probando tecnologías y servicios en contextos reales, antes de lanzarlos al mercado o de transferirlos al tejido productivo.

Por su parte, Aguas de Alicante ha activado un 'sandbox' para identificar tecnologías innovadoras que resuelvan retos del ciclo integral del agua con el fin de avanzar en la implementación de herramientas pioneras que favorezcan e impulsen el dinamismo del ecosistema innovador local y la colaboración público-privada.

En el sector de la salud, un área estratégica para la economía de la región, también ha emergido otro laboratorio de pruebas a instancias de la Fundación Incliva, vinculada al Hospital Clínico Universitario de València, que cuenta con el apoyo de Ivace+i Innovación.

El foco, en este caso, se sitúa en la detección y priorización de necesidades de optimización de procesos hospitalarios ecosostenibles con el fin de generar un entorno innovador que permita probar y evaluar nuevas ideas y tecnologías orientadas a la innovación en sostenibilidad en el marco sanitario.