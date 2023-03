Ribó sobre las cesiones de la APV al Ayuntamiento: "Es importante que la Marina sea un espacio de la ciudad"

Gómez pide "resetear muchas cosas", una "mirada conjunta" y "poner punto final al conflicto" en favor de un entorno para la ciudadanía

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este martes que la Marina debe ser "un espacio de la ciudad", al tiempo que ha rechazado que enclaves de este entorno que generen beneficios económicos por su explotación y que están en manos del Ayuntamiento a partir de la cesión llevada a cabo en su día por la Autoridad Portuaria de Valencia vuelvan a esta entidad.

"Me parece una solución que no se basa realmente en su objeto inicial", ha indicado el primer edil (Compromís) respecto a esas cesiones, además de subrayar que él defenderá la posición del consistorio y la continuidad de la Marina como parte de la ciudad.

Por su parte, la vicealcaldesa de València y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez (PSPV), ha considerado sobre estas cuestiones que se deben "resetear muchas cosas", aplicar una "mirada conjunta" y "poner punto final al conflicto" en favor de un entorno para "la ciudadanía" y de un lugar que "permita sacar el mayor potencial" de la capital valenciana.

Ribó y Gómez han realizado estas declaraciones antes de iniciar junto al vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, un recorrido por el barrio Virgen de los Desamparados de València para informar de las ayudas de regeneración urbana de los Next Generation.

Ambos se han pronunciado de este modo preguntados por las declaraciones hechas este lunes por el presidente de la APV, Aurelio Martínez, que señaló que esta entidad revisará "caso a caso" el uso de los espacios cedidos de forma gratuita al Ayuntamiento, tras el informe de la Abogacía del Estado que advierte de que su fin debe ser de utilidad pública.

"A mí no me parecen unas declaraciones excesivamente afortunadas", ha dicho Joan Ribó, que ha expuesto que esas cesiones se hicieron a la ciudad "en su momento debido a la ampliación del puerto, que eliminó la playa de Natzaret". "De alguna manera, eran una compensación por estos temas", ha apuntado.

El alcalde ha apuntado que "cuando se plantea", a partir del "informe de la Abogacía del Estado, que todo lo que aporte rendimientos económicos vuelva al puerto" esa "no es la mejor manera de compensar a la ciudad de València por una serie de elementos evidentes que ha supuesto la ampliación del puerto".

"Yo, desde luego, le quiero decir que no opino lo mismo que este informe de la Abogacía del Estado", ha añadido el responsable municipal, que ha precisado que este documento "es un informe" y "no es una sentencia".

"Por supuesto, no estoy acuerdo y defenderé la posición del Ayuntamiento de València porque me parece que es muy importante que la Marina sea un espacio de la ciudad" como "lo ha sido en los últimos años", ha añadido Ribó.

Tras ello, ha destacado que en 2019 fueron 7,5 millones de personas aproximadamente las que pasaron por la Marina de València, una cifra que llegó "prácticamente a 9 millones" en 2022. Así, ha asegurado que "La Marina en estos momentos" es un lugar donde se están "haciendo muchísimas cosas, desde deportes náuticos hasta innovación pasando por espacios lúdicos".

"TENDRÁN QUE DECIR LOS JUECES"

"Pretender que todo lo que aporte dinero vuelva al puerto me parece que es una solución que no se basa realmente en su objeto inicial", ha insistido Joan Ribó, que ha dicho que es algo que no va a permitir. "Por supuesto, no vamos a permitirlo. Y en su momento tendrán que decir los jueces lo que tengan que decir", ha apostillado.

Por su parte, Sandra Gómez ha asegurado que está "cansada de los problemas siempre vinculados a determinadas cuestiones con la Marina" y ha manifestado que imagina que "la ciudadanía, que entiende menos aún" de estas cosas "estará más cansada aún" viendo que "entre administraciones no somos capaces de ponernos de acuerdo".

"Creo que hay que resetear muchas cosas", ha expuesto la vicealcaldesa y titular de Desarrollo y Renovación Urbana. Tras ello, ha afirmado que en lo que "todos" debe estar "de acuerdo" es en ponerse "en la óptica del ciudadano que quiere disfrutar de la Marina y sacar el mayor potencial a los espacios" que la conforman.

Gómez ha precisado que "ese debe ser el objetivo único" y ha invitado a dejar los "continuos problemas", las "confrontaciones" y los "informes que no llevan a ningún lado" ni "al objetivo" que ha calificado de "primordial". Ha aseverado que este es "que la Marina sea un espacio de la ciudadanía, un espacio de la ciudad" que se aproveche también para que "las empresas más punteras puedan localizarse", beneficiarse de "su potencial y generar empleo".

Gómez ha defendido que "la ciudadanía pueda ver" ese enclave "como un espacio propio". "Por lo tanto, creo que hay que poner punto final al conflicto que llevamos alargando durante mucho tiempo con el tema de la Marina, resetear muchas cosas y empezar de nuevo con una mirada conjunta", ha insistido.

La vicealcaldesa se ha mostrado "convencida de que todos, los protagonistas pero también todos los partidos políticos" compartirán "que la Marina sea de la ciudadanía, de la ciudad y un espacio que permita dar lo mejor de la ciudad, sacar el mayor potencial de la ciudad".