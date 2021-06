Ribó cree "interesante" la idea de acoger la America's Cup pero subraya que deben estudiarse su coste y viabilidad

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha considerado este lunes "interesante" la propuesta del Real Club Náutico de acoger en 2024 la celebración de la 37 edición de la America's Cup en la ciudad pero ha subrayado la necesidad de estudiar el coste que tendría el evento y su viabilidad. Así, ha indicado que se debe hacer "una reflexión seria" al respecto y "evaluar" las consecuencias y repercusiones para la capital valenciana.

Ribó, en declaraciones a Europa Press y tras la Junta de Portavoces celebrada esta jornada en el consistorio, se ha pronunciado de este modo tras conocerse que el Real Club Náutico de València trabaja para que la ciudad acoja la 37 edición de la America's Cup de vela --tras haber sido sede en 2007 y 2010-- y que esta entidad iniciará "en breve" los trámites y reuniones pertinentes con la Generalitat y el Ayuntamiento para perfilar un proyecto "atractivo".

"Es un evento que tenemos que estudiar, en primer lugar, su viabilidad", ha señalado el primer edil, que ha apuntado que "corresponde al Club Náutico planteársela" y hacer a las administraciones valencianas "la oferta". Ha precisado por el momento esta no se ha presentado.

Joan Ribó ha manifestado que "en principio, los eventos son positivos para la ciudad" pero ha matizado que algunos no lo han sido y ha insistido en la necesidad de estudiar su coste y viabilidad. "Hay eventos que son muy positivos", ha dicho, tras lo que ha citado "el Maratón, que trae a decenas de miles de personas" o el EuroBasket Femenino que se disputa en València.

No obstante, ha agregado que "hay eventos que no son muy positivos para la ciudad" y ha apuntado como ejemplo "la Fórmula 1, que nos ha dejado deudas y un desastre de muchas cosas". Por ello, ha repetido la conveniencia de "estudiar" la propuesta de acoger una nueva edición de la America's Cup. "Tenemos que estudiar el coste", ha planteado.

"Tenemos que reflexionar sobre estas cosas. Es nuestra obligación. Sin decir que todo es bueno, ni decir que es malo", ha agregado Joan Ribó, a la vez que ha instado a "una reflexión seria".

El alcalde ha recordado que "este año se han dejado de pagar la mayoría de las deudas que se plantearon en 2007" por la America's Cup y ha expuesto que al Ayuntamiento le quedan aún por pagar "12 millones de este evento". "El evento fue importante pero tuvo unos costes para la ciudad muy elevados", ha manifestado.

"Vamos a estudiarlo. Si el balance es positivo vale, pero si el balance nos ha de costar mucho, diremos que no. Creo que es una apuesta interesante. Es un deporte interesante pero, en definitiva, la ciudad de València debe evaluar", ha aseverado Ribó sobre la idea del Real Club Náutico. "Postura abierta, pero vamos a evaluarlo seriamente, sin decir cualquier evento es válido y sin ningún elemento negacionista del mismo", ha declarado.

El responsable municipal ha comentado que aunque las Olimpiadas son un "gran evento deportivo" hay "grandes ciudades" que les "han dicho que no" porque "no les resultaba rentable a todos los niveles, porque la relación costes beneficios no era beneficiosa".

"AÚN ESTAMOS PAGANDO DEUDA"

Respecto a los 12 millones que todavía debe abonar el Ayuntamiento de València por la America's Cup, Joan Ribó ha resaltado que "este año el Gobierno del Estado ha pagado los 200 y pico millones que se debían (del ICO)" pero ha matizado que "quedan 60 millones de un seguro financiero" y ha explicado que de ese total corresponde pagar al consistorio "el 20 por ciento, que son 12 millones".

"Tenemos que pagar 6 millones este año y 6 el que viene", ha detallado. "Esto comenzó en 2007, estamos en 2021 y aún estamos pagando deuda", ha subrayado el alcalde.