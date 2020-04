Ribó descarta un Erte "impuesto" en la EMT: "Si no hay acuerdo sindical, no hay un nuevo Erte"

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha rechazado este viernes un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Erte) "impuesto" en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y ha apuntado de este modo la necesidad de que este cuente con el respaldo de los representantes de los trabajadores. "Si no hay acuerdo sindical, no hay un nuevo Erte", ha dicho en este sentido.

Ribó se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión municipal de seguimiento de la Covid-19 y a la Junta de Gobierno Local, preguntado por la revisión del Erte que la compañía presentó inicialmente tras negociarlo con los representantes de los trabajadores después de que la Generalitat rechazara hace unos días ese documento y de que sindicatos como CCOO y UGT se hayan mostrado ahora contrarios a un nuevo expediente.

El primer edil ha explicado que esta jornada estaba previsto "presentar las alegaciones" correspondientes a la decisión de la Dirección General de Trabajo de la Generalitat de denegar el Erte presentado por considerar que las causas de fuerza mayor alegadas no son de aplicación a empresas del sector público.

La compañía municipal impulso este expediente a raíz de la bajada de servicio y de pasajeros que había registrado como consecuencia de la crisis sanitaria generada por la Covid-19 y el estado de alarma decretado por ella.

Asimismo, Joan Ribó ha señalado que los responsables municipales tienen "muy claro que si no hay acuerdo sindical, no hay un nuevo Erte". "Había acuerdo sindical en el primero --el rechazado por la administración autonómica--. No ha habido en el segundo, por lo tanto, no hay Erte", ha precisado el alcalde.

CONDICIÓN "FUNDAMENTAL"

A esto, ha agregado que los responsables del consistorio y de la EMT han apuntado "siempre" como condición "fundamental" contar con ese tipo de acuerdo para poder presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo en la EMT y no hacerlo por imposición. "Nosotros hemos expuesto siempre una condición que nos parece fundamental: que un Erte vaya a través de un acuerdo sindical, nunca impuesto".