Ribó destaca que los PGE suponen "inversiones más justas para València", pero avanza que Compromís presentará enmiendas

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha destacado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "entran en la senda de unas inversiones más justas para València", pero ha avanzado que "aún deben mejorar" y que Compromís presentará enmiendas sobre la financiación de infraestructuras ferroviarias y el Palau de les Arts.

Así lo ha valorado después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya entregado este miércoles a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, el primero del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, aprobado el martes por el Consejo de Ministros. Las cuentas incorporan una dotación de 38 millones de euros a la Autoridad del Transporte Metropolitano de València e incluyen la condonación de la deuda de La Marina de València ante el Tesoro Público.

El primer edil de València ha realizado una "primera valoración con todas las precauciones" antes de analizar de forma más exhaustiva las cuentas: "Hemos empezado a ir por el buen camino, hay aspectos muy positivos, pero queda mucho camino para que València tenga una situación satisfactoria en las inversiones de estos presupuestos".

Ribó ha destacado que el papel de Compromís ha sido "clave" en lo que se ha conseguido, tanto en las negociaciones del portavoz de la coalición valenciana en el Congreso, Joan Baldoví, como en el "papel reivindicativo" de la formación en el Ayuntamiento y Les Corts.

En primer lugar, ha resaltado como aspecto "muy positivo" la condonación de la "deuda principal" de la Marina de València, que asciende a 390 millones de euros, y de deudas secundarias. Ha afirmado que era una cuestión "fundamental para la supervivencia" de este espacio. Así, se ha mostrado "satisfecho de una reclamación" que le hizo "en persona a la secretaria de estado de Hacienda", "Llevaba desde 2015 reclamándolo", ha dicho.

En segundo lugar, ha valorado que "el Gobierno de España se ha hecho eco de una petición" que el primer edil "ha encabezado desde 2015": "Que el transporte del área metropolitana contase al menos con 38 millones". No obstante, ha apuntado que "faltan las ayudas al metro que Sevilla y Málaga tienen y València no".

La inversión, ha destacado, "permitirá poner en marcha la movilidad a nivel metropolitano", un "elemento fundamental para toda la huerta y la ciudad de València, y permitirá también ayudar a la actual situación crítica que tiene la EMT".

"CARENCIAS" EN EL TÚNEL PASANTE Y LES ARTS

No obstante, Ribó ha hecho hincapié en "carencias" de los PGE que "preocupan mucho" a Compromís. Una de ellas se refiere a las infraestructuras ferroviarias. Ha incidido en que para el túnel pasante se incluyen "solo" tres millones de euros para 2022, diez millones para 2023 y 60 millones en 2023.

"No quieren comenzar las obras", ha lamentado, al tiempo que ha añadido que desde el Ejecutivo central "no quieren optar a la financiación europea". "Si las obras suponen 2.00 millones de euros, no sé cuándo pretenden acabarlas", ha apostillado, antes de destacar que el canal de acceso no aparece reflejado en las cuentas y que las obras quedan postergadas hasta 2024.

Ribó ha criticado que no ha visto "ningún planteamiento para avanzar rápidamente en la construcción del canal de acceso, imprescindible para que València deje de ser el semáforo de Europa a nivel ferroviario".

"Vamos a presentar enmiendas en esta dirección porque me parece fundamental que este tema se aborde de una manera clara", ha avanzado Joan Ribó.

También ha hecho hincapié en "otra asignatura pendiente": "La baja o nula inversión en temas culturales". Se ha referido, en concreto, al presupuesto de 0,9 millones para el Palau de les Arts, cuando se dedican 2,2 millones al Teatro de la Maestranza de Sevilla, 21,3 millones al Liceu de Barcelona y 12,3 millones para el Teatro Real.

La dotación de Les Arts, a su juicio, "no se corresponde con la capacidad y calidad" del palacio operístico, por lo que ha anunciado que Compromís presentará enmiendas para "mejorar su financiación".