Ribó espera que "algún día" se pueda recuperar la mascletà suspendida este lunes por la lluvia

VALÈNCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha expresado su deseo de que "algún día, cuando se pueda", se recupere la mascletà que se suspendió este lunes por la lluvia, y que le gustaría consensuar con el mundo fallero la fecha.

Así se ha pronunciado Ribó este martes en el Ayuntamiento. Preguntado sobre si el domingo 20 sería una posibilidad, Ribó ha señalado: "Es muy pronto. Esto hay que hacerlo de manera dialogada con el mundo fallero, y el domingo 20 puede ser que no sea el mejor momento porque la gente lo utiliza para descansar, pero no digo que no, si el mundo fallero lo considera".

Ribó ha lamentado que "por desgracia, en marzo la lluvia no es 'rara avis'" y ha señalado que "siempre antepondrán la seguridad de las personas". Asimismo, ha remarcado que trabajará para que los artistas "puedan desarrollar sus labores en las mejores condiciones".