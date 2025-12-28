Los ríos Albaida y Magro superan los umbrales amarillos a su paso por Manuel y Guadassuar, respectivamente

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha informado de que, debido al episodio de fuertes lluviasa, ya se han superado los umbrales amarillos --superiores a los habituales-- en el río Albaida, en Manuel, y en el Magro en Guadassuar. - CHJ

VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha informado de que, debido al episodio de fuertes lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana, ya se han superado los umbrales amarillos --superiores a los habituales-- en el río Albaida, en Manuel, y en el río Magro, en Guadassuar.

El organismo subraya que las precipitaciones continúan siendo intensas y los caudales siguen creciendo en varios puntos de la demarcación.

Añaden que los caudales de ambos cauces desembocan en el río Júcar, por lo que se analiza su evolución con atención.

La estación de Huerto Mulet, aguas abajo de Algemesí, continúa en valores de normalidad, aunque con tendencia ascendente.