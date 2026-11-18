Ripollés pondrá imagen al SOM Festival 2027, que contará con un 25% de artistas locales - SOM FESTIVAL

CASTELLÓ 18 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El universo creativo de Juan García Ripollés, uno de los artistas castellonenses con mayor proyección internacional, estará presente en SOM Festival 2027 para protagonizar su imagen, que dará personalidad y carácter a esta nueva edición, según ha informado la organización del evento en un comunicado.

Se trata de una apuesta por el talento de la tierra que también se trasladará al escenario, donde el 25 por ciento de los artistas de la programación serán locales, que actuarán como antesala de grandes nombres del panorama musical. "Una oportunidad para dar visibilidad a los músicos de Castelló, impulsar sus carreras y acercarlos a nuevos públicos y artistas de referencia", ha apuntado la organización.

La programación de 2027 ya cuenta con dos nombres confirmados: El Barrio, que actuará el próximo 17 de julio, cuyas entradas ya están a la venta en www.somfestival.es, y Los Secretos, que llegarán al festival el viernes 30 de julio. Las entradas para este concierto saldrán a la venta mañana, también a través de la web oficial.

El compromiso de SOM Festival con Castelló va mucho más allá de la música. Los datos de la edición de 2026 reflejan su importante capacidad de atracción turística, con asistentes procedentes de numerosos puntos de España y del extranjero, una proyección que trasciende el ámbito nacional y sitúa a Castelló en el mapa de los destinos musicales internacionales, atrayendo visitantes de países de Europa y de otros continentes, según la organización.

Además, el festival genera un importante retorno laboral para el territorio: el 100 % de los puestos de trabajo directos e indirectos se cubren con personas locales. En el caso del empleo directo, el 94 % corresponde a vecinos de Castelló ciudad y el 6 % restante a profesionales de otros municipios de la provincia.