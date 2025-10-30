Robles reconoce el trabajo del MOE en Letur tras la dana: "Donde hay un militar español, hay una persona que ayuda"

ALICANTE 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves el cuartel general del Mando de Operaciones Especiales (MOE) en Alicante para reconocer la "importante labor" que desempeñó el personal de esta unidad, desplegado en la operación 'Dana 2024' en la localidad manchega de Letur, donde fallecieron seis personas. Las riadas dejaron un total de 237 víctimas mortales, 229 en la provincia de Valencia.

Un día después del primer aniversario de la tragedia, Robles ha impuesto 38 condecoraciones a integrantes de la unidad que participaron en la operación y ha recordado a las víctimas de Letur, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

"Donde hay un militar español, hay una persona que ayuda y que está dispuesta a entregar su vida o atender cualquier situación por complicada y dura que sea, como ocurrió en Letur", ha expresado la ministra, que ha destacado que este homenaje lo era también para las víctimas de la localidad manchega, para quienes ha tenido palabras de recuerdo.

Robles ha presidido en el acuartelamiento 'Alférez Rojas Navarrete', en Alicante el acto de imposición de condecoraciones a 38 militares, a los que ha transmitido su "orgullo y agradecimiento" por su "inmediata disposición y entrega" tras la "catástrofe natural más grave de nuestra historia reciente", que causó una gran destrucción a su paso por Letur.

"Cerrar heridas lleva tiempo, pero los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas siempre van a estar ahí, como lo estuvieron desde el primer momento", ha manifestado. Durante la visita, Robles se ha reunido con el alcalde de Letur, Sergio Marín, y con la corporación municipal, y ha asegurado que "estaremos siempre con Letur y con la bandera que nos representa".

Según Defensa, su despliegue en siete países, tres continentes y más de 150 misiones hacen del MOE una unidad única del Ejército de Tierra, cuya presencia en operaciones en el exterior se desarrolla de manera continuada desde el año 2000.

Actualmente se encuentra desplegada en Irak en la operación A/I de la Coalición Internacional contra el Daesh, instruyendo a unidades contraterroristas del Ejército y de la Policía iraquí. También realizan actividades en países como Túnez, Senegal y Mauritania, entre otros, dentro del concepto nacional de Seguridad Cooperativa, a lo que se suma la contribución permanente con personal a planes nacionales, de la Unión Europea y a las Fuerzas de Respuesta de la OTAN.