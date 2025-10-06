El Rocanrola llega esta semana a Alicante con cinco escenarios y más de 50 artistas

ALICANTE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Rocanrola llega esta semana al Multiespacio Rabasa de Alicante "con el mejor cartel de todas las ediciones hasta la fecha" y una programación que homenajea los cuatro elementos del hiphop. El evento, de acuerdo con los organizadores, "promete convertirse en una cita inolvidable", con cinco escenarios y más de 50 artistas desde este jueves y hasta el sábado.

Durante tres días, la ciudad tendrá "el mejor rap nacional", con actuaciones de "grandes" exponentes del género como Kase.O, Toteking, Nach o Sho-Hai, así como las voces "más potentes" de la nueva escuela, como Cruz Cafuné, Ill Pekeño y Ergo Pro, Las Ninyas del Corro, Hoke, Dollar Selmouni o Hard GZ, entre otros artistas.

Para esta edición el recinto contará con un total de cinco escenarios, con la novedad del Escenario Poliakov dirigido a la música tecno, de 22.00 a 03.30 horas, donde actuarán DJ como Kombe, Ukax, Nawy, Juanino, Disanimed, Ibañezz, Carlittos, Harttins o Nat.

El Rocanrola busca así "celebrar la cultura hiphop en todas sus formas", con música, arte urbano, baile, 'freestyle', deporte, expresiones artísticas y comunidad, según ha informado la organización del evento a través de un comunicado.

LIVING PARK

Por otro lado, el festival cuenta con el Living Park, un espacio participativo que ofrecerá exhibiciones, talleres y actividades gratuitas desde las 16.00 hasta las 22.00 horas.

Entre las diferentes propuestas de este espacio se encuentran las actividades de Grafiti en Vivo, Skate & BMX Jam, exhibiciones de baloncesto en Basket 3x3, una competición de 'freestyle' para coronarse campeón de la Batalla de Promesas x Rocanrola, actuaciones de baile en Funkadelic Dance Studio y un concurso de "talentos emergentes" para incorporar nuevos nombres al cartel de 2026, titulado Rookies Rocanrola.

Además, en colaboración con la Universidad de Alicante (UA), estudiantes seleccionados podrán subirse al escenario para "mostrar su talento" con el Concurso InteractUA.

GASTRONOMÍA Y ACAMPADA

Asimismo, el Rocanrola contará con una zona gastronómica, un punto de encuentro y descanso donde los asistentes podrán disfrutar de una oferta culinaria "variada" que incluye hamburguesas, asiáticos, kebab, oriental, ramen, bocadillos, fritos, perritos, patatas, tartas, 'snacks' y muchas más opciones.

La propuesta se desarrollará a través de 'foodtrucks' con opciones "para todos los gustos", con gastronomía local y alternativas veganas y sin gluten para "garantizar una experiencia inclusiva y cercana". El festival dispondrá de 17 servicios de comida en el recinto general, tres en la zona vip y uno en el área del 'camping'. Además, habrá un estand de Aguas de Alicante, con recarga gratuita de botellas y "sensibilización sobre el consumo responsable".

Para los que quieran vivir la experiencia Rocanrola de principio a fin, el festival ofrecerá una zona anexa de acampada, con capacidad para 5.000 personas, tanto de 'camping' como 'glamping', equipada para "ofrecer comodidad, convivencia y cercanía con el ambiente del festival".

El evento también contará con autobuses lanzadera para volver desde el festival hasta Alicante de forma gratuita desde las 02.00 hasta las 04.00 horas, con cinco paradas repartidas por la ciudad.