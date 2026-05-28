Rod Stewart y los tributos a Michael Jackson y Queen, en la agenda de junio del Roig Arena

Archivo - El cantante Rod Stewart. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Roig Arena de València afronta el mes de junio con una programación musical diversa que abarca desde grandes conciertos internacionales, como el que ofdrecerá Rod Stewart, hasta festivales y propuestas tributo a Michael Jackson o Queen.

El próximo día 13, la sala Auditorio Roig Arena acogerá un homenaje al mítico espacio Arena Auditorium, referente clave en la historia musical de la ciudad. Sobre el escenario se darán cita Immaculate Fools, Comité Cisne, Glamour, Los Inhumanos y Neon Collective, acompañados por los DJs José Coll y Luis Bonias, en una noche que recuperará el espíritu de las grandes giras de pop y rock que pasaron por Valencia.

Para el 19 de junio, el Negrita Music Festival llegará al Auditorio Roig Arena con una propuesta de música urbana y pop que reunirá a artistas como Faenna, Santa Salut y Reality. El evento combinará actuaciones en directo y sesiones DJ en una experiencia pensada para el público más joven.

Un día después será el turno del TUMU Festival El TUMU Festival convertirá el Auditorio en un punto de encuentro para los amantes del techno y el hard techno, con un cartel que reunirá a DJs nacionales e internacionales en una de las citas electrónicas más destacadas del mes.

Y el 21 de junio, el cómico y creador de contenido bielorruso Slava Komissarenko ofrecerá dos shows de stand-up comedy en la sala Auditorio Roig Arena.

Este calendario cultural prevé para el 26 de junio el show 'This Is Michael', que repasará la trayectoria de Michael Jackson con Lenny Jay como protagonista. Seleccionado por la propia familia Jackson, el artista ofrece una interpretación fiel tanto en voz como en movimiento, acompañado de una gran producción y de la guitarrista Jennifer Batten, que formó parte de las giras del cantante.

El 27 de junio, la banda tributo God Save The Queen revivirá el legado de la formación británica con un espectáculo que recorre toda su discografía, desde sus inicios hasta 'Made in Heaven', en una propuesta que recrea con precisión el sonido y la estética de Queen.

El rapero Oxxxymiron, una de las figuras más influyentes del panorama ruso, actuará el 28 de junio en el Auditorio Roig Arena presentando su nuevo trabajo junto a los temas más representativos de su carrera.

El punto final, el día 30, correrá a cargo de Rod Stewart, que protagonizará su único concierto en España en 2026. Con más de 250 millones de discos vendidos, el artista británico hará un repaso por su extensa trayectoria, que abarca géneros como el rock, el folk o el soul.