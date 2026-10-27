Rodolf Sirera y Sol Picó, académicos de honor por la Academia de las Artes Escénicas de España

Rodolf Sirera y Sol Picó - ACADEMIA ARTES ESCÉNICAS DE ESPAÑA/ERIN BASSA

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo Rodolf Sirera y la coreógrafa Sol Picó son los dos artistas valencianos que serán nombrados académicos de honor por la Academia de las Artes Escénicas de España en la XII Ceremonia de entrega de sus distinciones, que se celebrará el próximo martes, 3 de noviembre, en la Sala Manuel de Falla del Palacio Longoria, sede de la SGAE.

Un edición más, la institución celebra la Ceremonia de Entrega de Medalla de Oro y Distinciones de Honor, que significan "un reconocimiento a las personas o entidades con una trayectoria profesional sobresaliente en el ámbito de las artes escénicas, que han contribuido a dar visibilidad, potenciar y engrandecer la profesión desde su práctica diaria", recuerda la Academia en un comunicado.

El 14 de octubre de 2026, en una reunión de la Junta Directiva de la institución, se reconoció con la Distinción de Honor a los diversos profesionales, entre ellas Rodolf Sirera, quien ha ejercido como vocal de la Academia de las Artes Escénicas de España en la primera y tercera Junta Directiva.

Traductor, guionista y dramaturgo español, fue, entre 1984 y 1988, director de música, teatro y cine de la Generalitat. Su trayectoria está muy vinculada a la renovación del teatro valenciano. Participa desde finales de los sesenta en el movimiento del teatro independiente, alcanzando un gran reconocimiento por sus aportaciones al teatro contemporáneo valenciano.

A lo largo de su carrera, ha escrito más de 50 obras, muchas en colaboración con su hermano Josep Lluís, y alguna de ellas han sido traducidas a más de 15 idiomas. Ganador de varios premios, es desde 2014, es socio fundador de la Academia de las Artes Escénicas de España.

Por su parte, la coreógrafa y bailarina alcoyana afincada en Barcelona Sol Picó es conocedora de la danza clásica, española y contemporánea. Tres disciplinas que se pueden sentir en su trabajo coreográfico, aunque enmarcado en la expresión más contemporánea de la danza.

Formó su propia compañía --Sol Picó Compañía de Danza-- en 1993, con la que ha desarrollado su personalísimo sello. Ha dirigido e interpretado más de treinta espectáculos que han girado en países de todos los continentes.

Estudió en el Movement Research de Nueva York diversas técnicas de danza contemporánea y ha trabajado como intérprete y coreógrafa con diversas compañías y creadores. También ha realizado incursiones en el mundo del teatro con dramaturgos como Andrés Lima, Carme Portaceli o Sergi Belbel y del audiovisual, protagonizando cortometrajes o participando en largometrajes y creaciones para la publicidad, entre otros, completan una carrera galardonada en múltiples ocasiones.

En su palmarés cuenta, entre otros, con 4 premios de las Artes Escénicas Valencianas, 10 premios Max, el premio Nacional de Danza de Cataluña (2004), el premio Ciudad de Barcelona de Danza (2015), el Premio Nacional de Danza 2016 y la Cruz de Sant Jordi 2020.

Además de los representantes de la Comunitat Valenciana, otros académicos de honor designados son Enma Suárez, Alfonso Zurro y Antonio Ripoll serán designados Académicas y Académicos de Honor. En cuanto a la

Medalla de Oro, recaerá sobre la Fundación Teatro de la Abadía de Madrid.