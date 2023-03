Rodríguez dice que Azud es un caso "de corrupción del PP" sin implicación de ningún responsable o militante del PSOE

ALICANTE, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que Azud es un caso "de corrupción del PP" y ha afirmado que en esa causa no hay "ningún responsable ni ningún militante del PSOE".

Así se ha pronunciado este miércoles la ministra portavoz durante una visita a Alcoi (Alicante), al ser preguntada por los periodistas por la comisión de investigación en el Congreso que ha pedido este miércoles la portavoz 'popular' en la Cámara Baja, Cuca Gamarra.

"Hasta donde tengo conocimiento, es un caso importante del PP, de la corrupción del PP de la que no se han desprendido, de la corrupción que no reprueban, la corrupción que no rechazan y ante la que no toman medidas", ha censurado Rodríguez.

En este sentido, la ministra portavoz ha aseverado que "ningún responsable del PSOE, ningún militante del Partido Socialista se encuentra en esa causa".