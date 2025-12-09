El Roig Arena acoge el evento TIIM "donde la música y el turismo se dan encuentro"

Archivo - La cantante Rozalén. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto TIIM (Turismo & Industria Musical) celebrará este miércoles, 10 de diciembre, una nueva edición. La iniciativa, surgida en 2019, volverá a ofrecer un espacio de diálogo para los profesionales de la música y el turismo.

Tras pasar por diversos espacios de València, Castellón de la Plana y Benidorm, el escenario escogido este año es el Roig Arena de la capital del Turia, explica la organización en un comunicado.

Bajo el lema 'Music Loves Territory', el encuentro se dividirá en dos bloques: las TIIM Experiencies, que reunirán a artistas y expertos para explorar las vías de colaboración entre ambos sectores; y los TIIM Awards, siete categorías de premios para reconocer a un artista de éxito y a diversos proyectos de renombre.

Este evento coge el testigo de las Jornadas TIIM organizadas por la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana. Como en ocasiones anteriores, el evento cuenta con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, la Asociación de Promotores de Festivales de la Comunitat Valenciana (Promfest) y la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines (FOTUR). Además, en esta edición se unen la estrategia València Music City y el Roig Arena.

Las TIIM Experiences se inaugurarán a las 9:30 horas con las intervenciones de José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo, y Sergi Almiñana, presidente de MusicaProCV. Le seguirá la mesa redonda València como polo de atracción del turismo musical.

Los asistentes podrán escuchar las intervenciones de Juan Pablo Valero, director general de la estrategia València Music City; Daniel Molina, gerente de la promotora Just Life Music; Natalia Briales, responsable del área de turismo cultural de Turespaña; y Manuel Rojo, responsable de relaciones institucionales de BIME (Bilbao).

A las 11:30 horas, y tras una pausa para el café, se analizará el caso de una de las iniciativas donde la música se ha erigido en motor de desarrollo turístico. Se trata de Leturalma, "el festival más bonico del verano", y se celebra en la localidad de Letur (Albacete). Además de los conciertos, este evento pretende alertar sobre la despoblación.

Para conocer más detalles de esta propuesta se reunirán la cantante Rozalén, impulsora del proyecto; Ángel Sierra, director de la promotora Territorio Musical; y Sonia Araque, directora del festival. Ambas mesas redondas serán moderadas por el periodista musical y presentador Arturo Paniagua.

La primera edición de las TIIM Experiences se cerrará con el encuentro Sole Giménez: legado y voz de una leyenda musical mediterránea, programado para las 13:30 horas. En este caso, la reconocida artista conversará con el periodista y escritor Rafa Cervera.

Los TIIM Awards se entregarán a partir de las 19:30 horas en el mismo Roig Arena. Estos galardones nacen con el objetivo de reconocer y premiar aquellas iniciativas, proyectos y profesionales que ejemplifican la perfecta armonía entre la industria musical y el desarrollo turístico.