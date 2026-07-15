Roig Arena proyectará la Final del Mundial en sus pantallas gigantes - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Roig Arena volverá a convertirse en el punto de encuentro de los aficionados de La Roja el próximo domingo, 19 de julio, con la proyección en directo de la final del Mundial en sus pantallas gigantes.

El encuentro enfrentará a la selección española contra el ganador del partido entre Argentina e Inglaterra, que se disputa esta noche, en una "cita histórica" en la que España buscará proclamarse campeona del mundo por segunda vez.

Para asistir, los aficionados deberán descargar previamente su entrada gratuita a través de la página web de Roig Arena. Las entradas estarán disponibles hasta completar aforo y se podrán obtener con un máximo de dos entradas por persona, informa la organización en un comunicado.

La apertura de puertas tendrá lugar a las 18.30 horas, permitiendo así a los asistentes acceder con antelación y disfrutar del ambiente previo a la gran final. Con esta iniciativa, Roig Arena reafirma su apuesta por ofrecer experiencias compartidas en torno a los grandes acontecimientos deportivos, convirtiendo el recinto en un lugar de celebración para cientos de aficionados que podrán vivir juntos la emoción del partido más importante del campeonato.

Además, los asistentes tendrán a su disposición la oferta de restauración de Roig Arena, con diferentes opciones de comida y bebida para acompañar una noche que promete ser inolvidable para los seguidores de la selección española.