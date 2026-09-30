Los rooftops de hoteles de la Comunitat Valenciana se alían en un mismo sello para tener un directorio oficial

'Rooftop' De Un Hotel - HOSBEC

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) ha presentado en el espacio Hotel Hábitat, dentro de la Feria Hábitat 2026, 'Hotel Rooftops CV', el primer producto turístico que agrupa, ordena y promociona bajo una sola marca las terrazas de altura de los hoteles de las tres provincias.

Bajo el concepto 'The Life on the Rooftop' y el lema 'Mucho más que una vista', la iniciativa aspira a convertirse en "el directorio oficial del skyline mediterráneo", según ha explicado Hosbec en un comunicado.

La presentación ha corrido a cargo de la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, y la directora ejecutiva de la asociación, Mayte García, que han explicado el producto ante profesionales del sector del hábitat, el interiorismo y la hotelería.

UNA RED DE 31 ROOFTOPS Y 3.505 PLAZAS AL AIRE LIBRE

'Hotel Rooftops CV' nace con 31 terrazas adheridas, pertenecientes a 13 grupos hoteleros y repartidas en 12 municipios, que suman 3.505 plazas al aire libre. Alicante lidera la participación con 17 rooftops, doce de ellos en Benidorm, seguida de Valencia, con 10, y Castellón, con 4, provincia que la asociación señala como área de expansión con nuevas aperturas previstas.

De las 31 terrazas, 21 son de costa, 9 urbanas y una reúne ambos perfiles; 30 cuentan con carta de coctelería y 9 ofrecen propuesta gastronómica.

"UN 'ROOFTOP' NO ES UNA VISTA, ES UNA UNIDAD DE NEGOCIO"

El punto de partida del proyecto es que "muchas azoteas hoteleras son un activo infrautilizado, limitado a la piscina de verano y al huésped alojado". Hosbec plantea convertirlas en espacios abiertos también al cliente local y de escapada, con capacidad para generar ingresos de alimentos y bebidas en las franjas de menor actividad.

La desestacionalización es el eje de la estrategia. Hoy, 19 de los 31 rooftops adheridos abren solo en temporada, y el objetivo declarado es que los 12 que operan todo el año pasen a ser 20 en la próxima temporada. "Desestacionalizar no es llenar agosto: es activar noviembre a las seis de la tarde", ha resumido Mayte García durante la presentación.

"Las terrazas de nuestros hoteles son el escaparate emocional del destino, la imagen que el cliente comparte. Con "The Life on the Rooftop" las ponemos en un mismo mapa y con un mismo estándar, para que el turista y el residente sepan dónde ver caer el sol sobre el Mediterráneo", señaló la directora ejecutiva de Hosbec.

UN PRODUCTO CON REQUISITOS Y LA COMUNIDAD ROOFTOPPER

Para formar parte de 'The Life on the Rooftop', cada establecimiento debe cumplir cuatro requisitos mínimos: vistas "de impacto", oferta definida de coctelería o gastronomía, horario estable y publicado, y capacidad real para atender tanto a huéspedes como a clientes externos. La adhesión se formaliza mediante declaración responsable firmada.

Además, cada terraza se convierte en un espacio para crear comunidad. Todos los 'rooftops' cuentan con espacios exclusivos para identificarse como 'rooftopper' y hacer comunidad y compartir tu experiencia, ha indicado Hosbec.

DIRECTORIO DIGITAL, REDES SOCIALES Y SKY TOUR CV

El producto se apoya en un directorio digital, con ficha completa de cada terraza, mapa interactivo de las tres provincias y filtros por tipología, oferta y temporada, pensado para su uso desde el móvil.

Hosbec trabaja además en la integración del catálogo en los portales oficiales de Turisme Comunitat Valenciana y del resto de marcas turísticas donde está implantado este producto territorialmente.

El proyecto se encuentra en fase de lanzamiento, con campañas en redes sociales, publicidad digital, colaboración con creadores de contenido territoriales y materiales identificativos en los establecimientos.

La siguiente fase, Sky Tour CV, transformará el directorio en un itinerario turístico que conecte las cimas de las tres provincias, junto a la promoción de la comunidad Rooftoppers y campañas específicas dirigidas al residente.