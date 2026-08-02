Rosa Pérez (EUPV): "El dinero que se destina a los toros no se destina a políticas sociales"

Archivo - La coordinadora de EUPV, Rosa Pérez Garjio, en imagen de archivo - EUPV - Archivo

VALÈNCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y exconsellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat, Rosa Pérez, ha respaldado la propuesta de EU Alfafar de abrir un proceso de diálogo con el Ayuntamiento para avanzar hacia la abolición de los festejos taurinos en el municipio.

Pérez ha participado en la concentración convocada por la Plataforma Antitaurina de Alfafar frente al Ayuntamiento, junto a la portavoz local de Esquerra Unida, Maria Eugenia Cerveró; el coordinador de Esquerra Unida Horta Sud, Fernando Ntutumu; y representantes de distintos municipios de la comarca.

Maria Eugenia Cerveró ha agradecido la participación de las personas que se han sumado a una reivindicación que la organización local mantiene desde hace años. "Nuestro objetivo es abrir un proceso de diálogo con el Ayuntamiento para que escuche a la ciudadanía que está en contra de estos festejos y tenga en cuenta que existen alternativas para disfrutar de las fiestas de nuestro pueblo sin maltrato ni tortura animal", ha señalado Cerveró.

Rosa Pérez ha defendido que la evolución de la sensibilidad social frente al maltrato animal debe trasladarse también a las decisiones de las administraciones públicas. "La tortura no es cultura. Desde Esquerra Unida llevamos décadas trabajando contra el maltrato y a favor del cuidado de los animales", ha afirmado la coordinadora general de EUPV.

La exconsellera de la Generalitat ha situado además el debate en el destino de los recursos municipales y en el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones sobre sus fiestas. "El dinero que se destina a los toros no se destina a políticas sociales", ha manifestado Pérez, quien ha defendido que "esto es algo que deben decidir los vecinos y las vecinas".

Para Esquerra Unida, los recursos públicos deben orientarse prioritariamente a políticas "que mejoren la calidad de vida de la población y no a actividades que impliquen sufrimiento animal".

El estudio Percepciones de la naturaleza y los animales, publicado en 2025 por la Fundación BBVA, concluyó que el 77% de la población española rechaza el uso de animales en las corridas de toros, ha apuntado la formación política.

La investigación, basada en una encuesta representativa a 2.033 personas adultas, analizó también el uso de animales para el entretenimiento en fiestas locales, que obtuvo una aceptación media de solo 1,3 puntos sobre 10.

Esquerra Unida considera que estos datos "reflejan una transformación social que las instituciones deben escuchar y trasladar progresivamente a sus políticas culturales y festivas". El coordinador de Esquerra Unida Horta Sud, Fernando Ntutumu, ha destacado el respaldo comarcal a la reivindicación. "Hemos venido desde diversos pueblos de l'Horta Sud para apoyar a Esquerra Unida Alfafar y a la concentración contra los toros. El maltrato no es fiesta", ha declarado Ntutumu.