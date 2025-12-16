Rosalía Mayor, presidenta sustituta de Ordaz en el consejo de administración de À Punt

Archivo - Rosalia Mayor, presidenta sustituta del Consejo de Administración de À Punt - MIGUEL LORENZO - Archivo

VALÈNCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) ha elegido a Rosalía Mayor como presidenta sustituta de Vicente Ordaz en este organismo hasta que se nombre un nuevo presidente.

Esta elección se debe al nombramiento de Ordaz como como secretario autonómico de Comunicación en el nuevo Consell que preside Juanfran Pérez Llorca, lo que suponía su salida al frente del consejo de administración de la televisión autonómica À Punt.

Según detalla la corporación, Rosalía Mayor es licenciada en Ciencias de la Comunicación (Periodismo) por la Universidad Complutense de Madrid. Después de estudiar un máster de Periodismo en el periódico ABC y una estancia de un año en Estados Unidos, trabajó como directora en la revista Alimentación y Bebidas. Desde 1993 hasta 2019 colaboró en la edición de ABC de Alicante redactando reportajes de medio ambiente, ecología y sociedad, actividad que compaginó con la dirección de las revistas Canelobre y El Salt, del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, dependiente de la Diputación de Alicante.

Fue elegida Alicantina de Adopción por la Diputación de Alicante (2015), presidenta del jurado de la Bellea del Foc (2015) y premio Aula de la Mujer por su trayectoria profesional (2019). La nueva presidenta sustituta colabora con asiduidad con varios medios de comunicación. Desde 2019 es la presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, primera mujer en los 120 años de la APPA en ocupar este puesto.

En la sesión del consejo de administración, celebrada este pasado lunes, también se aprobó el convenio de colaboración con la Universitat Politècnica de València (UPV) para la investigación y el desarrollo de sistemas inteligentes avanzados para la accesibilidad, catalogación e indexación de contenidos textuales, radiofónicos y audiovisuales, facilitando así la superación de barreras vinculadas a escenarios de discapacidad.

Además, se ratificó la contratación del servicio de seguridad y vigilancia del centro de producción de programas de Burjassot (Valencia) y en las unidades móviles para retransmisiones de informativos, programas y deportes de CACVSA.