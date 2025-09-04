Rovira emplaza a preguntar a Morant, "defensora teóricamente del valenciano", por qué el Gobierno dice "que no existe"

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha emplazado a preguntar a la ministra de Universidades y líder del PSPV, "defensora teóricamente del valenciano", por qué el Gobierno dice que esta lengua "no existe".

El representante de la Generalitat ha realizado estas manifestaciones después de que el ministro de Asuntos Exteriores en Onda Cero, preguntado sobre si el valenciano también se contempla como lengua oficial para promover su uso en Europa, se ha limitado a decir que el catalán, el euskera y el gallego "son los tres idiomas que el Gobierno ha solicitado" y a los que "no va a renunciar".

Hoy, durante la rueda de prensa del inicio del curso, se le ha planteado al conseller Rovira cómo encaja que el Consell haga esta petición de que se reconozca en Europa la oficialidad del valenciano y que al mismo tiempo se promueva en ciudades como Alicante, actualmente de predominio lingüístico valenciano según la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV), que pasen al de castellano.

Al respecto, Rovira ha considerado que son cuestiones que "no tienen que ver nada en absoluto". "LA LUEV define que en esta comunidad hay zonas valencianoparlantes y hay zonas castellanoparlantes. El que una ciudad o una localidad quiera pasar de ser de una zona a otra es una cuestión puntual y no altera para nada que el valenciano no se considere por parte del Gobierno de España como una lengua propia de este país".

"Entonces --ha continuado-- creo que esa pregunta sobre todo hay que dirigírsela a Diana Morant, que es ministra del Gobierno de España, que es teóricamente defensora del valenciano, y cuyo compañero Albares dice que el valenciano no existe, que es catalán. Entonces esa pregunta hay que dirigírsela a Diana Morant sobre todo".