Rovira pide a sindicatos docentes a "acompañarlo a ver a Sánchez para que mejore la financiación" y poder subir salarios

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha instado a los sindicatos docentes a "acompañarlo" a ir a ver al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para que este "mejore la financiación" de la Comunitat Valenciana y, de este modo, poder llevar a cabo la subida salarial que los representantes del profesorado reclaman.

Así lo ha manifestado Rovira, que este miércoles ha asistido a un Encuentro SER protagonizado por el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, por las movilizaciones convocadas por organizaciones sindicales para exigir mejoras en sus condiciones.

STEPV, CSIF, CCOO y UGT han acordado convocar la primera jornada de huelga en educación el próximo 11 de diciembre, dentro del calendario de movilizaciones pactado hasta el mes de mayo en el proceso asambleario llevado a cabo durante el mes de octubre.

Al respecto, el responsable de la política educativa del Consell ha remarcado que "no hay falta de profesorado". "Ahí puede haber algún caso puntual con bajas, que la verdad es que el absentismo está disparado; voy a sacar los datos al final del absentismo laboral que tenemos, pero realmente son casos muy puntuales", ha apostillado.

"NO TENGO NINGÚN PROBLEMA"

"Sí que hay un tema que demandan ellos, --ha comentado-- que es el tema de los salarios. Yo les he dicho que no tengo ningún problema, que me acompañen a Moncloa a ver a Pedro Sánchez para que nos mejore la financiación".

En este punto, ha hecho notar que la última subida al salarial que tuvieron los docentes en la Comunitat Valenciana la firmó él en el 2007, cuando era director general.

Por contra, ha enfatizado, el anterior gobierno del Botànic "en ocho años no hizo absolutamente nada, pero estuvieron (los sindicatos) callados".