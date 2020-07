Russafa Escènica sale del barrio para representar sus "Deseos" por salas de toda la ciudad

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de Russafa Escènica expandirá sus propuestas artísticas por salas de toda la ciudad en un certamen adaptado a la situación sanitaria por la pandemia de la Covid-19 que se llevará a cabo del 24 de septiembre al 4 de octubre bajo el lema 'Deseos', tanto dentro como fuera del barrio de Russafa.

Las novedades se han presentado este miércoles en el festival 'Russafa Escènica', que sigue en pie a pesar de las excepcionales circunstancias actuales. En el encuentro se ha desgranado la programación 'OUT', propuestas escénicas que se realizarán por distintos puntos de la ciudad de València. El festival suma diez ediciones y, año tras año, implica a más instituciones y entidades colaboradoras.

En esta edición, debido a las dificultades en la representación de las propuestas y el previsible y obligado aforo reducido de los espacios, el festival se desarrollará en dos semanas en lugar de en tres, como venía siendo habitual. Se hará en un formato híbrido: representación física, mientras las circunstancias lo permitan, y retransmisión digital de las propuestas previamente grabadas por el equipo audiovisual del festival.

Otra de las novedades es que los 'bosques', como se conoce uno de los formatos tradicionales de 'Russafa Escènica', pasarán de representarse en espacios inusuales del barrio de Russafa a hacerlo en teatros y salas de la ciudad de València.

El festival ha confirmado este miércoles las propuestas valencianas seleccionadas. Así, el Espacio Inestable acoge la propuesta de circo '10582', de la compañía Arritmados; San Miguel de los Reyes acoge 'Requiem', espectáculo de danza de Silvia Batet; en la Sala OFF se representará '9', teatro textual de Perros Daneses y Pega. En el Teatro Círculo se verá la propuesta de teatro textual y artes vivas 'Wof, Wof, Wof' de Melena Androide, y La Rambleta acoge 'La Sala de los Trofeos', de Eva Zapico en el género de teatro físico.

El festival habilitará autobuses gratuitos para que el público se desplace desde el barrio de Russafa a esos puntos culturales, y hará la ruta a la inversa cuando los espectáculos terminen.

A esos cinco 'bosques' se suman cuatro más, de compañías nacionales e internacionales: 'Ganeko Crew', de la compañía Olatz Gorrotxategi en la Sala OFF; 'Back 2 classics', de la compañía Planeta Trampolí en el claustro de La Nau Centre Cultural de la Universitat de València; 'Los protagonistas', de la compañía El Conde de Torrefiel del Escalante Centro Teatral, que se representará en La Mutant; un 'bosque' doble con los espectáculos 'How to be a sexy heroine', de María Tamarit, y 'Cruising', de Alejandría Cinque, y, por último, 'Catalina', de la compañía Iniciativa Sexual Femenina. Estas tres últimas propuestas están pendientes de confirmar espacio de representación.

EL 'INVERNADERO', EN EL RIALTO

Por primera vez, el 'Invernadero', proyecto colaborativo y taller escénico dirigido a alumnos de artes escénicas, sale del barrio de Russafa para instalarse en la sala 7 del Teatro Rialto. Adrián Novella, de Bullanga Compañía Teatral, se hace con las riendas del proyecto bajo el título de 'Los de Arriba'. El 'Invernadero' se enmarca este año dentro de la iniciativa 'Graneros de Creación'.

En el jardín escénico habrá en esta ocasión una única propuesta, también producción propia de 'Russafa Escènica 2020' en el Centre del Carme Cultura Contemporània con la participación y colaboración del Consorci de Museus. La obra, '1Km2', está dirigida por Jerónimo Cornelles y escrita por él mismo junto a Maribel Bayona.

Por su parte, continúa en esta décima edición el 'Parterre' gracias a la colaboración de la Fundación Bancaja, con un taller inclusivo de danza dirigido por la bailarina Gema Gisbert y en el que colaborará la artista visual Nívola Uyá.

Completa la programación 'OUT' el 'Semillero Escénico' respaldado por la Fundación SGAE, con dos lecturas dramatizadas creadas por dramaturgos valencianos: 'Inquilins', de Paula Llorens (III Premio de Dramaturgia Hispana de Chicago), y "La armonía de las esferas", de Marcos Gisbert (Premio Leopoldo Alas Mínguez 2019). La Fundación SGAE revalida el Premio de Dramaturgia Russafa Escènica, ya en su 4ª edición.

Las actividades paralelas se extenderán a lo largo de los dos bloques del festival, tanto en el bloque 'IN' como en el bloque 'OUT'. En este último caso, destacan la fiesta de inauguración y de clausura de 'Russafa Escènica', la primera en el Centre del Carme Cultura Contemporània con la colaboración del Consorci de Museus y la actuación de Monterrosa, y la segunda en las Naves de Ribes con la colaboración de la Universitat Popular de València y con la actuación de Roberto García con su espectáculo 'Roberberación'.

Se suman a estas actividades varios cursos para profesionales del sector y creadores: Curso de formación gratuito de artes vivas de Celso Giménez; 'La Tristura', en el Centre del Carme Cultura Contemporània; Curso de formación gratuito de escritura de Begoña Tena en la sede de la Fundación SGAE de València, y un curso de formación gratuito de interpretación de Víctor Sánchez en la sala Matilde Salvador de La Nau de la Universitat de València.

PRESENTACIÓN EN EL CENTRE DEL CARME

Al encuentro han acudido representantes de los diferentes espacios culturales de la ciudad que acogerán las propuestas de 'Russafa OUT'. Han intervenido Jerónimo Cornelles, director artístico de Russafa Escènica y Dídac Doménech, director de producción del festival, acompañados de José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus y del Centre del Carme; Antonio Ariño, vicerrector de Cultura y Deporte de la Universitat de València; Gemma Flors, directora de la Universitat Popular de València; Lorena Palau, directora de Espai Rambleta; Pedro Giménez, director de la Sala OFF; Miguel Ángel Cantero, programador del Teatro Círculo; Jacobo Pallarés y Maribel Bayona, codirectores del Espacio Inestable, y Álvaro Oltra, director de la SGAE Comunitat Valenciana y Murcia.

El director del Centre del Carme, Pérez Pont, ha manifestado que "la relación entre 'Russafa Escènica' y el Centre del Carme no es sólo una colaboración, sino el resultado de un proyecto común en el que, desde hace varios años, estamos colaborando junto con otros centros públicos y privados para el impulso de la creación escénica en nuestro territorio".

Pérez Pont ha reconocido el esfuerzo de 'Russafa Escènica' "por mantener la programación de un festival que nace desde el propio sector artístico y que demuestra el optimismo y la capacidad de transformación de la cultura para adaptarse a cualquier circunstancia. Unas circunstancias especiales en las que desde el Consorci de Museus y desde la Generalitat Valenciana estamos trabajando, mediante el programa 'reaCtivem', para dar apoyo a todos los sectores de la cultura".

También ha estado presente como invitado Roberto García, director adjunto de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura, así como Maite Ibáñez, concejala de Acción Cultural, Marta Banyuls, coordinadora artística de La Mutant, y Esmeralda Hernando, jefa de protocolo y comunicación del Escalante Centro Teatral.