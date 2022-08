La Ruta del Bakalao renace en Riba-roja de Túria con 12 horas de música 'non-stop'

VALÈNCIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Riba-roja de Túria acogerá este sábado 6 La Ruta Fest, un festival de música remember con algunos de los dj's más icónicos de la época y con 12 horas de música 'non-stop' en un ambiente relajado y divertido que pretende recuperar la parte más cultural y artística de finales de los 80 y los 90.

Este evento se ha germinado en paralelo a la nueva serie que Atresmedia tiene previsto lanzar próximamente sobre la Ruta, cuyos episodios han tomado como escenario localidades como Riba-roja de Túria y la famosa discoteca ya cerrada NOD.

En La Ruta Fest, la música vendrá de la mano de Kike Jaén (ex NOD), Jesús Brisa (ex Expiral), Los Gemelos (ex Puzzle), Vicente Mafia (ex Melody/Spook Factory), José Luis El Nano (ex Spook Factory/El Torero), Tony El Gitano (ex Chocolate) y Miguel El Divino (ex Raya Blanca/Actv).

"La idea es rememorar, o vivir para los más jóvenes que no han conocido la Ruta, la faceta más artística de aquel periodo en el que València se transformó en el punto de llegada de la música más rompedora y vanguardista de toda España", destaca en un comunicado el alcalde, Robert Raga.

Este evento se llevará a cabo en el recinto de la Cebera de Riba-roja, en el que se prevé que cerca de 2.000 personas podrán disfrutar de 'food-trucks', de la puesta en escena de la época y de sorpresas que pretenden ofrecer una experiencia retro, además de facilidades para llegar hasta la zona y disfrutar de manera segura.

El recinto cuenta con parada de metro a pocos metros y dos zonas de aparcamientos, junto a un servicio de lanzadera gratuito habilitado para los vecinos que se desplacen al festival 'remember' desde las urbanizaciones u otras zonas del municipio.

La Ruta Fest forma parte de una extensa programación de actividades culturales y de ocio que el Ayuntamiento de Riba-roja ha organizado para julio y agosto y septiembre, como el Festival d'Arts al Carrer ARTUR, actuaciones musicales y cine de barrio, la Festa de Fadrins, los Moros y Cristianos, los festejos en honor al Cristo de los Afligidos o la popular Festa del Dux.