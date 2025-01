Ruth Lorenzo, Paula Vázquez e Inés Hernand, encantadas de ser "hilo conductor de grandes estrellas" en el Benidorm Fest

Las presentadoras de las galas subrayan su "química": "Nosotras estamos muy divertidas y la gente se va a divertir"

ALICANTE, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las presentadoras del Benidorm Fest 2025, Ruth Lorenzo, Paula Vázquez e Inés Hernand, se han mostrado "divertidas" en su tarea de conducir las tres galas del certamen de este año. La cita inicial es este martes a las 22.50 horas, con la celebración de la primera semifinal en el Palau d'Esports l'Illa.

Durante una rueda de prensa en el mirador del castillo de Benidorm (Alicante), las tres han contado cuáles son sus sensaciones al estar al frente del programa, según ha indicado Radiotelevisión Española (RTVE) en un comunicado.

Lorenzo ha hecho alusión a los "nervios" en estos días previos: "Estamos preparadas, pero yo siempre me pongo un poquito nerviosa. Le tengo mucho respeto, pero son mariposas. Somos el hilo conductor de grandes estrellas".

La artista, que representó a España en Eurovisión en 2014, ha aprovechado el altavoz para pedir "respeto" para los participantes para "preservar su salud mental y su emoción". "Yo sé lo que es subirse a ese escenario, pasar por una preselección, apostar tanto por solo tres minutos y tener esa oportunidad", ha agregado.

Por su parte, Vázquez considera que cada una de las tres aporta "algo especial" a las galas: "Me gusta ser la veterana porque me rejuvenecen. Ellas llevan el Benidorm Fest y Eurovisión en la sangre. Inés y yo somos las de la locura y Ruth da mucha paz".

Sobre los ensayos, Vázquez ha comentado que las puestas en escena son "espectaculares" y ha valorado el trabajo que llevan a cabo los participantes. "Ojalá que este festival les haga de trampolín porque se lo merecen", ha recalcado.

De otro lado, Hernand se ha mostrado "muy agradecida" por volver a las galas del festival por cuarto año consecutivo en este proyecto "fantástico".

Asimismo, se ha mostrado "sorprendida gratamente" por la "química" que hay entre las tres: "Tengo unas compañeras fantásticas, nos estamos apoyando un montón. Nos complementamos entre las tres. Nosotras estamos muy divertidas y la gente se va a divertir".

"Si algo tiene que tener Benidorm Fest es marca España. Hacemos un programa de entretenimiento poniendo en valor el talento emergente de los artistas de este país", ha agregado Hernand.

NUEVO SISTEMA DE VOTACIÓN

En cada gala se clasificarán cuatro artistas para la gran final del sábado 1 de febrero. El jurado del Benidorm Fest 2025 estará formado por ocho profesionales --cuatro nacionales y cuatro internacionales-- y sus votaciones supondrán la mitad del total de las puntuaciones.

La novedad de este año es que se podrá votar gratis por primera vez en las cuatro ediciones del festival. Se mantendrá la posibilidad de votar por mensaje de texto (SMS), pero también se podrá hacer a través de la aplicación de RTVE Play.

Para ello, los espectadores del Benidorm Fest deberán descargarse la herramienta, registrarse y votar. A través de este sistema, solo se podrá emitir un único voto.

Las votaciones se abrirán durante 15 minutos al terminar las actuaciones y la suma de los votos recibidos por SMS y por RTVE Play formarán la otra mitad de los puntos.

Lorenzo ha respaldado que "no se revelen" los porcentajes: "Como artista lo agradezco porque no es bonito. Te machacas y no disfrutas del momento tan increíble que estás viviendo. Ellos van a tener paz mental y así el sábado salen todos desde la misma línea".

La primera semifinal del Benidorm Fest 2025 se emite a las 22.50 horas por La 1, Radio Nacional de España (RNE) y RTVE Play. Además, a partir de las 20.30 horas, la plataforma de 'streaming' gratuita de los medios públicos ofrecerá el previo a la gala en el programa 'Benidorm Calling' con Masi Rodríguez y Jordi Cruz.