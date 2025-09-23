Ruz rechaza que Elche (Alicante) acoja menores no acompañados: "No son niños, en muchos casos son postadolescentes"

Archivo - El alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz (PP), en una imagen de archivo - Joaquín P. Reina - Europa Press - Archivo

El alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz (PP), se ha reafirmado en su rechazo a que la ciudad acoja menores migrantes no acompañados, al hilo de los traslados planteados por el Gobierno entre las comunidades autónomas, porque, según ha dicho el primer edil, "no son niños" y "en muchos casos son postadolescentes". "Son, en fin, pues hombres de 16, 17 y 18 años", ha apostillado.

Así lo ha expresado este martes en declaraciones a los medios en València, donde ha asistido al Debate de Política General en Les Corts, al ser preguntado por unas declaraciones que realizó recientemente en COPE Elche, donde dijo: "Los menas no son niños. Los menas son tíos de 16, 17 y 18 años".

El primer edil del PP en Elche, donde gobierna en coalición con Vox, ha insistido en que sus palabras reflejan "lo que la inmensa mayoría de la calle sabe y piensa" y que "esto no son especulaciones" sino "realidades". Asimismo, ha apuntado que ya ha trasladado a la Generalitat y a las autoridades nacionales que Elche no va a acoger a menores migrantes no acompañados.

"Yo al respecto tengo que decir varias cosas. La primera, esto no es un debate de inmigración sí inmigración no, porque ese debate creo que tampoco existe. La inmigración es necesaria, regulada, ordenada", ha apuntado.

Además, ha señalado que él es nieto de inmigrantes andaluces: "Imaginaos hasta qué punto entiendo que la inmigración es buena y hasta qué punto el nieto de unos inmigrantes puede llegar a ser alcalde por la derecha de una ciudad. O sea que, en ese sentido, la inmigración es oportunidad".

"NO ME VOY A MOVER"

Ruz ha manifestado que "lo que no puede ser es que este descontrol de fronteras luego repercuta negativamente en los municipios", ya que estos son los que "tienen que sostener" la acogida de estas personas. De nuevo, ha insistido en que su gobierno local, formado por PP y Vox, rechaza que estos menores no acompañados lleguen a la ciudad.

"En la ciudad hay un consenso generalizado, lo digo con toda la rotundidad. Es difícil hablar de consensos, pues, esto, en la ciudad de Elche, genera consenso y no me voy a mover, y mirad que llevo unas cuantas horas de comentarios y de apreciaciones, pero no me voy a mover al respecto. En Elche no va a haber menas", ha concluido.

PSOE: "TEMA DE GRAN SENSIBILIDAD"

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, Mariano Valera, ha indicado que el grupo socialista ha pedido la comparecencia de Ruz para que explique en el pleno previsto para el lunes la postura del gobierno local de PP y Vox sobre la acogida de menores migrantes no acompañados en el municipio, ya que es "un tema de gran sensibilidad social y humana que afecta directamente a la imagen de Elche como ciudad solidaria".

En un comunicado, Valera ha manifestado que "Pablo Ruz siempre está en el centro de la polémica y no en la gestión", algo que, bajo su punto de vista, "mancha la imagen del municipio en los medios de comunicación a nivel nacional con cuestiones como la inmigración, los carriles bici o incluso el yihadismo, que no se corresponden con la realidad de Elche".

En ese sentido, el edil socialista ha puesto como ejemplo "la bochornosa intervención en directo" de Ruz este lunes en el espacio televisivo 'En boca de todos' de Cuatro. Para Valera, "resulta imprescindible" que Ruz "dé la cara ante la corporación y la ciudadanía y defina la posición de la totalidad del gobierno municipal con serenidad, con transparencia y responsabilidad".

Asimismo, ha pedido al alcalde que "se aleje del conflicto permanente con el objetivo de tapar su falta de gestión". "Elche es una ciudad abierta, solidaria y acogedora, y esa es la imagen que debe proyectarse, no la de un alcalde instalado en la confrontación y la polémica permanente", ha añadido, al tiempo que ha apelado "a la solidaridad comunitaria", que "es lo que siempre" ha caracterizado a Elche.

A su juicio, "el discurso de la derecha y la ultraderecha de establecer una relación directa entre migración y delincuencia se basa en desinformación y en bulos, en argumentos racistas y xenófobos".

Así, ha tildado ese debate de "ficticio" porque "tanto la inmigración irregular como la tasa de criminalidad han descendido, en concreto, según los últimos datos, un 36 y un 2,8 por ciento, respectivamente".

En la actualidad, ha agregado Valera, "la tasa de criminalidad es la más baja de toda la serie histórica" y "la inseguridad está fuera de los 15 principales problemas de los españoles, según datos del último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)". El edil socialista ha subrayado que "España sigue siendo uno de los países más seguros del mundo".