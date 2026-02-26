Ryanair lanza su programación de verano para 2026 en Alicante con 89 rutas y tres nuevas conexiones

Presentación de la programación de verano de 2026 de Ryanair en Alicante, realizada este jueves en Elche - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ryanair ha presentado este jueves su programación para el verano de 2026 en Alicante con 89 rutas y tres nuevas conexiones a las ciudades alemanas de Friedrichshafen y Saarbrücken, ambas con dos frecuencias semanales, y Bratislava (Eslovaquia), con cuatro vuelos por semana.

La aerolínea también ha señalado que su programación en Alicante crecerá "con capacidad adicional en 40 rutas populares ya existentes", como Liverpool, Ibiza, Poznan, Budapest y Oporto, para alcanzar, así, "más de 580 vuelos semanales este próximo verano".

Estas rutas y frecuencias adicionales incrementarán la capacidad de Ryanair en Alicante en un diez por ciento para ofrecer a sus ciudadanos y visitantes "más opciones con las tarifas más bajas de Europa", según ha indicado la entidad en un comunicado.

Así, el programa de verano de 2026 de Ryanair operará en "gran parte" en los 20 aviones que la aerolínea tiene con base en Alicante, lo que representa "una inversión de 2.000 millones de dólares". De esta forma, respaldará "más de 7.300 empleos locales" y fortalecerá "la conectividad" de la ciudad para contribuir al posicionamiento de la región como "un importante centro turístico".

De otro lado, la compañía ha recordado la nueva propuesta de Aena de "aumentar las tarifas un 21 por ciento en cinco años" y ha subrayado que "el país necesita instalaciones de bajo coste y precios competitivos para atraer inversión y crecimiento de las aerolíneas".

En este sentido, Ryanair ha apuntado que Aena "solo ofrece instalaciones con lujos innecesarios y tarifas excesivas que minan la competitividad de España", por lo que ha mostrado su rechazo a estas políticas "enormemente perjudiciales, que solo benefician al monopolio".

Asimismo, ha exigido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y al Ministerio de Transportes que reduzcan "las tarifas aeroportuarias" y protejan "la conectividad, el turismo y el empleo en España".

MÁS DE 580 VUELOS SEMANALES

La portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, ha remarcado que esta nueva oferta, que supera los 580 vuelos semanales, aumenta la capacidad de la aerolínea en Alicante en "un 10%", lo que ofrece a los clientes "más opciones con las tarifas más bajas".

"A pesar de las tarifas excesivas de Aena, que han encarecido demasiado los vuelos desde otras regiones españolas y han contribuido a la pérdida de 1,2 millones de asientos en la próxima temporada de verano, Ryanair mantiene su compromiso con Alicante, donde continúa añadiendo más vuelos y nuevas rutas en respuesta a la fuerte demanda de visitantes nacionales e internacionales", ha enfatizado.

En este contexto, Ruiz ha aseverado que, "si se aprueba la propuesta de Aena de aumentar las tasas un 21% adicional para 2031", se perjudicará "aún más la conectividad aérea, el turismo y el empleo en toda España, ya que la capacidad de las aerolíneas inevitablemente migrará a aeropuertos de menor coste en otras partes de Europa".

De acuerdo con Ryanair, la compañía basará dos nuevos aviones en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández hasta alcanzar una veintena de unidades de su flota en la terminal alicantina.

Así se ha destacado este jueves en la presentación, celebrada en el Centre de Congressos Ciutat d'Elx, al que también han asistido el presidente de la Diputación de Alicante y del Patronato Costa Blanca, Toni Pérez; el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, y el director del patronato, José Mancebo, quien ha ejercido de moderador del acto, ha informado la institución provincial en un comunicado.

"PILARES ESTRATÉGICOS"

Según ha trasladado Pérez durante su intervención, "la conectividad aérea es uno de los pilares estratégicos para el desarrollo económico y turístico de la Costa Blanca", por lo que "el hecho de que una compañía del volumen de Ryanair haya establecido en la provincia su base de operaciones posiciona la terminal como una de las más activas del Mediterráneo durante todo el año".

En relación con las nuevas frecuencias, el dirigente provincial ha afirmado que fortalecen "la desestacionalización del turismo", facilitan "el tránsito continuo de visitantes" y benefician a la "economía local y tejido productivo".

"La presencia de Ryanair como compañía base en la terminal alicantina ha tenido un papel determinante, puesto que la aerolínea ha evolucionado de un modelo centrado en el bajo coste a una estrategia más sólida y diversificada", ha aseverado el presidente.

Por otra parte, Pérez ha subrayado que la capacidad de Ryanair para conectar Alicante con parte de Europa es "una ventaja competitiva que impulsa la actividad turística y empresarial de la provincia". Además, ha recordado que en 2025 el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández rozó la barrera de los 20 millones de pasajeros.

CONEXIÓN FERROVIARIA

De otro lado, el alcalde ilicitano ha vuelto a exigir al Gobierno de España "la conexión ferroviaria" con la terminal aeroportuaria: "No tiene ningún sentido que el aeropuerto Alicante-Elche esté todavía sin comunicar por ferrocarril cuando la línea de Cercanías que une Alicante con Elche y con Murcia pasa a tan solo 800 metros".

El evento también ha contado con la asistencia de otras autoridades y representantes del sector turístico de la provincia, como la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Elche, Irene Ruiz; la directora del aeropuerto alicantino, Laura Navarro; la secretaria general de la patronal turística Hosbec, Nuria Montes, y el presidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA), Luis Castillo.