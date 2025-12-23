El Sabinar de las Blancas en el parque natural de puebla de San Miguel, reconocido como bosque del año 2026 - GVA

El Sabinar de las Blancas, situado en el Parque Natural de la Puebla de San Miguel, ha sido reconocido como Bosque del Año en los Premios Árbol y Bosque del Año 2026, en el concurso que cada año organiza Bosques sin Fronteras.

Este emblemático enclave natural alberga numerosos ejemplares de sabina de gran valor ecológico, muchos de los cuales forman parte del Catálogo de Árboles Monumentales y Singulares de la Comunitat Valenciana, lo que les otorga una protección especial por ley debido a su singularidad, tamaño, edad y relevancia ambiental, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El objetivo del concurso 'Árbol, Bosque y Bosques Urbano del Año en España' es destacar los ejemplares de árboles y bosques singulares de nuestro territorio como un importante patrimonio natural y cultural a conservar y proteger.

Este reconocimiento pone en valor la riqueza forestal de la Comunitat Valenciana y refuerza la necesidad de conservar y proteger estos espacios y árboles singulares para las generaciones futuras.

EUCALIPTO DE PAIPORTA, EN SEGUNDA POSICIÓN

Asimismo, en la categoría de Árbol del Año, el segundo puesto ha recaído en el Eucalipto de Paiporta, un ejemplar igualmente incluido y protegido dentro del Catálogo de Árboles Monumentales y Singulares de la Comunitat Valenciana.

Este árbol, situado en el cauce del barranco del Poyo, sufrió las graves consecuencias de la riada de noviembre de 2024, pero ha logrado sobrevivir.

El concurso se creó en el año 2007, por la ONG Bosques Sin Fronteras. Años más tarde, en 2011, se creó el premio de alcance europeo 'Tree of the Year' organizado la Fundación Alianza (Nadace Partnerství) que engloba todas las iniciativas nacionales que se han ido creando en los diferentes países.