Sagunt acoge 'Consiència en verd', una muestra de viñetas que reflexiona sobre el medioambiente con humor

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de València (APV) ha inaugurado en Sagunt 'Consciència en verd', una muestra de viñetas que combinan arte, humor e ironía para invitar al público a reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva en el cuidado del medioambiente.

Este proyecto cultural, que podrá visitarse de forma gratuita hasta el próximo 2 de noviembre, llega ahora a la Casa de Cultura Marion Monreal de Sagunt tras su "exitoso" paso por el Edificio del Reloj del Puerto de València, donde recibió una "gran" acogida, según ha indicado Valenciaport en un comunicado.

El acto de inauguración ha contado con la participación del alcalde de la localidad, Darío Moreno, y del comisario del Puerto de Sagunt, Raúl Cueto. También han acudido la comisaria de la exposición, Ester Medán, y el secretario ejecutivo del Instituto Quevedo de las Artes del Humor, Juan García.

En palabras de Cueto, "este tipo de iniciativas son fundamentales porque invitan a reflexionar sobre el cuidado del planeta desde una mirada cultural, cercana y accesible".

Por su parte, el primer edil ha afirmado que la lucha contra la emergencia climática y el cuidado del medioambiente "es una lucha colectiva, que tiene su fundamento en la ciencia, pero que se necesita que llegue a todo el mundo": "Este tipo de iniciativas nos ayudan a concienciar de una manera amable, divertida y accesible para cualquier persona. Avanzar hacia un mundo más sostenible necesita irremediablemente de la implicación de toda la sociedad, además de la de las instituciones y el sector privado".

HUMOR COMO HERRAMIENTA DE REFLEXIÓN

'Consciència en verd' reúne una selección de viñetas protagonizadas por Mafalda, la "icónica" creación de Quino, junto con obras de otros viñetistas y humoristas internacionales.

La comisaria de la exposición ha destacado que todas las obras "comparten un mismo objetivo, que es provocar una sonrisa y, al mismo tiempo, una reflexión sobre la necesidad de adoptar comportamientos responsables con el planeta".

El sobrino del propio Quino Diego Lavado, quien tuvo la ocasión de visitar la inauguración de la muestra en València, destacó entonces que "algunos trabajos tienen más de 70 años, mientras que otros son más recientes, pero todos tienen sentido hoy en día". "Estoy muy satisfecho de ver sus dibujos junto a los de nuevas generaciones de artistas gráficos", expresó.

El representante del Instituto Quevedo de las Artes y el Humor ha resaltado "la importancia que tiene el humor como una herramienta para llegar a la gente y concienciar sobre cuestiones, como en este caso es la conciencia medioambiental".