Sagunt a Escena acoge las propuestas musicales de Coque Malla, Sandra Monfort y Estrella Morente

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La música asumirá un papel protagonista y vertebrador en la programación de la 43ª edición de Sagunt a Escena, que reunirá sobre el escenario del Teatre Romà a artistas como Coque Malla, Sandra Monfort y Estrella Morente, además de incluir propuestas musicales en los espacios urbanos del 'Off Romà'.

La directora de Sagunt a Escena, María José Mora, ha explicado que la música "atraviesa buena parte de la programación, con una oferta heterogénea que conecta las raíces valencianas y el flamenco con la crítica social del teatro musical europeo y la frescura de las artes vivas".

El 8 de agosto, el Teatre Romà acogerá la representación de 'La ópera de los tres centavos', la célebre obra de Bertolt Brecht que protagonizará el antiguo líder de Los Ronaldos, Coque Malla, según ha informado en un comunicado la Generalitat, que organiza el certamen en colaboración con la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Sagunt.

El montaje, que cuenta con la dirección musical de Miguel Malla y la dirección escénica de Mario Vega, ofrece una nueva versión en castellano de la pieza estrenada en Berlín en 1928. La producción traslada la acción al Londres de entreguerras para abordar cuestiones como la corrupción, la desigualdad social y los abusos de poder.

APROXIMACIONES CONTEMPORÁNEAS AL FOLCLORE

La artista valenciana Sandra Monfort actuará el 15 de agosto en el Teatre Romà con 'Terra de guapes', una propuesta escénica que combina música, 'performance' y danza en directo.

El espectáculo plantea una aproximación libre y actual al folclore valenciano y traza un recorrido simbólico por canciones como 'malaguenyes', 'cants de batre', la 'Dansa de La Moma', la 'Muixeranga d'Algemesí', el 'Ball del Vetlatori' y el 'Misteri d'Elx'.

Además, la oferta musical del festival contará con la presencia de Estrella Morente, que ofrecerá un concierto en el Teatre Romà el 22 de agosto.

La cantaora granadina presentará una propuesta vinculada al flamenco, género en el que se ha consolidado como una de las voces más reconocidas, con colaboraciones con artistas internacionales de la talla de Björk o el tema principal de la película 'Volver', de Pedro Almodóvar.

IMPROVISACIÓN BAILADA EN EL 'OFF ROMÀ'

La programación del 'Off Romà', que integra espectáculos gratuitos en calles, plazas y espacios públicos de la localidad, también incorpora propuestas vinculadas a la música y la danza.

Entre ellas figura 'Bailarina a la carta', de la compañía La Siamesa, que celebra veinte años de trayectoria. La pieza podrá verse el 6 de agosto en la plaza de Mossén Vicent Gil Tamarit.

La propuesta, creada por la artista saguntina Ángela Verdugo, invita al público a seleccionar las canciones que formarán parte de una lista de reproducción sobre la que se construye una improvisación coreográfica en directo.