Sagunt a Escena lleva a las tablas la crítica social de Valle-Inclán y una reflexión sobre el paso del tiempo - SAGUNT A ESCENA

VALÈNCIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Sagunt a Escena continúa esta semana con su apuesta por unir tradición y modernidad, grandes textos y nuevas dramaturgias, espacios patrimoniales y entornos urbanos.

Uno de los "hitos" llegará este 9 de agosto al Teatre Romà, con la puesta en escena de 'Los cuernos de don Friolera', una sátira firmada por Ramón María del Valle-Inclán y adaptada y dirigida por Ainhoa Amestoy.

El actor valenciano Nacho Fresneda forma parte del elenco que completan Roberto Enríquez, Lidia Otón, Ester Bellver, Miguel Cubero, Pablo Rivero Madriñán, José Bustos e Iballa Rodríguez.

Este esperpento, que forma parte de la trilogía 'Martes de Carnaval', plantea un juego de espejos que sigue siendo vigente: un teniente militar es arrastrado a una espiral de celos, violencia y paranoia tras recibir una falsa acusación contra su esposa, en un guiño anticipado a los actuales bulos.

La propuesta recupera la irreverencia formal y el tono grotesco del original, combinando teatro de títeres, representación escénica y romance de ciego para ofrecer una mirada crítica al absurdo código del honor y sus consecuencias trágicas.

"La vigencia de textos como 'Los cuernos de don Friolera' nos recuerda que el teatro sigue siendo una poderosa herramienta para confrontar las sombras de nuestra sociedad. Esta adaptación no solo revisita el esperpento de Valle-Inclán, sino que nos interpela directamente ante la realidad intolerable de que en 2023 se produjeran más de 50 feminicidios en España a manos de sus parejas o exparejas. Desde Sagunt a Escena creemos que el arte no puede permanecer ajeno a esta tragedia", ha destacado la directora del festival, María José Mora.

UN ALQUIMISTA DEL TIEMPO EN EL CENTRE CÍVIC

Ese mismo día, y como parte de la programación del Off Romà, el festival acoge el espectáculo gratuito 'Vitae' de la compañía valenciana Xa! Teatre, en el Centre Cívic de Port de Sagunt.

Esta pieza gestual, dirigida por Jordi Purtí, propone una reflexión sobre el paso del tiempo y la memoria. Su protagonista, un entrañable y excéntrico alquimista, colecciona y libera instantes a través de objetos, sonidos y frascos mágicos, en una travesía poética que recuerda a los mundos literarios de 'Momo' y 'Harry Potter'.

Con una cuidada puesta en escena y una poética visual y sonora que conmueve tanto a niños como a adultos, 'Vitae' invita a detenernos y redescubrir el valor de lo efímero. Xa! Teatre, compañía creada por Xavi Castelló y Alba Blanco, combina 'clown' contemporáneo, teatro gestual y técnicas circenses para crear espectáculos sin palabras que cruzan fronteras. Han pisado escenarios de Inglaterra, Suiza, Francia, Italia, Argentina, Uruguay, Hungría, Rumanía, Argelia y Portugal.

Sagunt a Escena, organizado por el Institut Valencià de Cultura, se celebra del 31 de julio al 23 de agosto de 2025 en el Teatro Romano y otros espacios de Sagunto. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunto y el área de teatros de la Diputación de Valencia.