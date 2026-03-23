La SailGP recalca que València "elevará" la competición y confía en "cimentar una relación duradera"

Presentación del evento deportivo Spain Sail Grand Prix. - ROBERSOLSONA

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo de SailGP, Russell Coutts, ha recalcado este lunes que la inclusión de València en el calendario, que acogerá las regatas el 5 y el 6 de septiembre, "elevará" esta competición y ha confiado en "cimentar una relación duradera que hará las delicias de la afición" al disponer de una grada encima del campo de regatas y grandes pantallas para seguirla.

La ciudad de València acogerá el próximo mes de septiembre la décima regata del Gran Premio de España de SailGP, una prueba clave de la de la Temporada 6 de esta competición de vela, conocida como "la fórmula uno del mar" por la velocidad que alcanzan los catamaranes, que pueden navegar a una velocidad de hasta 100 km/h y pueden superar en hasta cuatro veces la velocidad del viento.

En total, la temporada se desarrolla en 13 destinos internacionales, como Nueva York, Dubai, Sidney o Río de Janeiro, entre otros, a los que se sumará València a principios del mes de septiembre, en un momento clave del campeonato.

La prueba se ha presentado este lunes en el edificio Veles e Vents, en un acto presidido por el president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, y al que también han asistido la alcaldesa de València, María José Catalá, el presidente de la Diputació de València, Vicente Mompó; la concejala de Igualdad, Educación y Deportes, Rocío Gil; el CEO de Sail GP, Rusell Coutts; el director general de Deportes de la Generalitat, Luis Cervera; y el CEO del equipo español de Sail GP (del Team Los Gallos), Antonio Alquézar.

Al respecto, Russell Coutts ha recalcado que están "muy orgullosos" de que la competición llegue a València por los próximos tres años, y ha remarcado que va a "encajar perfectamente" porque es "una ciudad de clase mundial". Así, ha destacado que València "ha alojado grandes eventos deportivos, pero esta es una competición donde hay velocidad, hay potencia, hay pasión y la gente puede verlo muy de cerca". "No necesitas un barco ni siquiera saber de vela para verla", ha resaltado.

Por su parte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado la capacidad de la Comunitat Valenciana para organizar eventos deportivos a nivel mundial e impulsar la cultura vinculada al mar. "Somos una fábrica de felicidad y esa máquina permite que volvamos a ser referentes en la organización de eventos deportivos de primer nivel. Lo hicimos ya una época y los volvemos a hacer", ha recalcado.

Pérez Llorca ha destacado que su celebración en València pone en valor "las infraestructuras náuticas de primer nivel que nos distinguen de otros destinos turísticos" y ha resaltado el compromiso del Consell con "la sostenibilidad, la concienciación con el medioambiente y el respeto por nuestro mar como seña de identidad de una tierra abierta al Mediterráneo". "Lo tenemos todo casi perfecto, y será perfecto cuando los días 5 y 6 de septiembre canten 'Los Gallos' españoles", ha apostillado.

Por su parte, la alcaldesa de València, Maria José Catalá, ha ensalzado las características de la ciudad como sede ideal de esta competición, "por infraestructuras, capacidad hotelera y organizativa, instituciones públicas y privadas que apoyan, experiencia en eventos de primer nivel, especialmente en el ámbito de la vela".

"Tenemos el mejor campo de regatas y un litoral que ofrece unas condiciones náuticas excepcionales, y tenemos unas instalaciones en La Marina, que será el corazón de esta competición, perfectamente preparadas para acoger a los equipos y al público", ha asegurado la alcaldesa.

De hecho, ha recordado que València "es una ciudad gran anfitriona de grandes competiciones deportivas internacionales, hemos sido sede de la Copa del América y seguimos acogiendo competiciones de referencia como las 52 Super Series". Por ello, ha lamentado que, "teniendo uno de los mejores estadios del mundo, no se competía", y ha recalcado que ahora se ha recuperado con esta competición que "permite una gran proximidad" a los aficionados.

Catalá ha recalcado que la última prueba celebrada en la anterior sede española del circuito, Cádiz, generó un impacto de casi 100 millones de euros en la ciudad y ha subrayado: "El retorno no es sólo económico ya que queremos que sea también una oportunidad para inspirar a jóvenes deportistas y promocionar la práctica de la vela".

De igual modo, el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, ha recalcado que este evento es "una oportunidad para toda nuestra provincia" y que "hoy reforzamos el modelo de una provincia que cree en el deporte como un motor de crecimiento, como un escaparate internacional y como un elemento de unión". "Valencia está preparada para volver a soñar a lo grande", ha apostillado.

CATAMARANES A 100 KILÓMETROS POR HORA

SailGP es un campeonato internacional de vela de alta velocidad. Consiste en una serie de regatas de alta velocidad y alta tecnología, que combina tecnología punta, sedes emblemáticas en todo el mundo, atletas de élite y velocidades récord sobre el agua. Fue fundado en el año 2018 por Russell Coutts y Larry Ellison con el objetivo expreso de "redefinir el futuro de este deporte".

Diferentes equipos rivales (de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Brasil, Italia, Canadá, Francia, Dinamarca, Alemania, Suiza, Suecia y España) se enfrentan en lugares emblemáticos de todo el mundo en carreras cortas e intensas por un premio total de 12,8 millones de dólares. Todos ellos compiten con barcos idénticos, catamaranes F50, los cuales pueden navegar a una velocidad de hasta 100 km/h.

El Campeonato se decide al final de la temporada. Tras todo un año de competición en el que los participantes van acumulando puntos, los tres mejores se enfrentarán en la gran final en una competición en la que se decidirá quién se hace con el trofeo de la temporada SailGP y con el premio de metálico.

La participación de España en el campeonato corre a cargo de equipo "Los gallos SailGP", que, liderado por la pareja formada por el piloto Diego Botín y wing trimmer Florian Trittel, ostenta el récord de ser el team más joven en competir en SailGP hasta la fecha, tras hacer su debut en competición en la Temporada 2. Han sido campeones de la cuarta temporada de SailGP, y cuentan con grandes talentos de la vela, como el controlador de vuelo Joel Rodríguez, el táctico y grinder Joan Cardona, la estratega Nicole van der Velden y el grinder Bernardo Freitas.