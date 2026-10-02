La sala Espiral y su influencia en la música y el diseño gráfico protagonizan un nuevo encuentro en el CCCC

Cartel de la sala Espiral - GVA

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) dedica el próximo 8 de octubre una nueva sesión del ciclo 'Encuentros en el Carmen' a la sala Espiral, "referente de la vanguardia musical y el diseño gráfico durante las décadas de 1980 y 1990".

El encuentro, que coincide con el 45 aniversario de la apertura de la sala valenciana, comenzará a las 19.00 horas con una charla sobre música y diseño conducida por el cantante y productor valenciano Quique López. En él participarán Edu Gómez, conocido como Dj Veneno durante su etapa en Espiral; Dj Greg Esbar; y el coleccionista y gestor musical Marcos Casañ. La sesión incluirá la reproducción de algunos de los temas más asociados a la trayectoria de la sala, como 'Dunne', según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

La propuesta rememorará la historia de la desaparecida sala de L'Eliana, precursora de movimientos musicales en los años 80 y 90, así como del diseño gráfico de cartelería musical.

Espiral fue un referente nacional de los sonidos 'pop-rock', 'post-punk' y 'dark wave', importados de Gran Bretaña y Centroeuropa y, más tarde, de la música electrónica y del movimiento cultural que se originó en torno a la conocida como 'Ruta Destroy'.

La propuesta incluye una exposición de carteles originales de Espiral, pertenecientes a la colección de la propia discoteca y a los fondos reunidos por Marcos Casañ, uno de los mayores coleccionistas de carteles musicales de Europa; así como iluminación, videos y elementos gráficos que buscan trasladar a los asistentes a los tiempos de auge de una de las salas más emblemáticas valencianas.

PUERTA DE ENTRADA DE LA VANGUARDIA MUSICAL DE LOS 80

Espiral abrió sus puertas en abril de 1981 en L'Eliana y permaneció abierta hasta 1995. Desde el inicio, destacó por sus sesiones de sábado tarde y noche, lideradas por el disyóquey Jesús Brisa, y por albergar conciertos de bandas nacionales e internacionales.

En los años 80 se convirtió en puerta de entrada en España de la música de vanguardia internacional. Por su sala pasaron grupos como Siouxsie and the Banshees, The Dance Society, Alan Vega (líder y vocalista del dúo Suicide), A Certain Ratio o The Long Ryders.

Asimismo, Espiral acogió conciertos históricos de grupos nacionales de 'pop-rock' como Golpes Bajos, Gabinete Caligari, Héroes del Silencio, La Unión o Radio Futura, siendo una de las salas más rompedoras e influyentes de la movida valenciana. En los años 90, su sonido mutó hacia la electrónica que definió la 'Ruta Destroy' ('Ruta del Bakalao') y una decidida apuesta por la música 'underground'.

LOS CARTELES COMO ICONOS DE MODERNIDAD

Espiral fue una de las salas más prolíficas en cartelería. Buena parte de estos trabajos fueron realizados por Armando Silvestre y Elisa Ayala, encargados de dar identidad visual a la discoteca.

Su estilo bebía del diseño gráfico, el cómic valenciano y la ilustración de la época, utilizando técnicas manuales como los fotomontajes o las fotocopias coloreadas. Sus carteles ayudaron a redefinir el imaginario visual de la modernidad musical y de la noche valenciana, contribuyendo a enriquecer el diseño gráfico de la Ruta, que en la actualidad se reivindica como un auténtico movimiento cultural y artístico en el que participaron Quique Company, Paco Bascuñan o Javier Mariscal, entre otros.