La Sala de Estar de Picanya "huye del olvido" tras la dana con una exposición efímera de fotografías y vídeos

VALÈNCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Estar de Picanya (Valencia) presenta 'El olvido no es democrático', una exposición efímera y vivencial de fotografía y video que convierte la memoria compartida en espacio de encuentro y reparación.

Concebida como un ejercicio colectivo de memoria, la exposición reúne fotografías y secuencias audiovisuales que testimonian pérdidas, heridas y recuerdos, "huyendo del olvido para reivindicarlo como derecho democrático".

La presentación tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en este espacio, que también sufrió los efectos de la dana del pasado 29 de octubre, y se podrá visitar de 10 a 14 y de 15 a 18 horas.

Con un recorrido participativo, la muestra invita a mirar de frente aquello que ocurrió, a tocar y compartir las imágenes que gente de la comunidad alrededor de este espacio de bienestar ha ido aportando a lo largo de los últimos meses.

"Ojalá nunca hubiera creado esta exposición. No es agradable crear algo que no quieres que se olvide y que, a la vez, desees cerrar los ojos y que se trate de una pesadilla, que nunca hubiera ocurrido. Pero ocurrió y el olvido no es una opción", manifiesta Soraya Soler, alma mater de la Sala de Estar y promotora de esta exhibición inmersiva.

Esta propuesta es posible gracias a la colaboración de todas las personas que han hecho llegar fotos, videos y mensajes de ánimo. Incluye la proyección de una secuencia de videos acompañada por música, reforzando el carácter inmersivo y emocional de una experiencia que se dirige tanto al público general como a quien ha vivido en primera persona estas historias.

La escritora Carmen Amoraga, también vecina de Picanya, se suma con su libro 'Lágrimas de barro', aportando una mirada literaria sobre la memoria y la reparación, mientras que la retratista Cristina Pérez ha creado para ese día un mural que simboliza el resurgimiento de la humanidad ante la adversidad.

El proyecto ha estado acompañado por el fotógrafo Jose Bravo y por el equipo habitual de La Sala de Estar de Picanya, que invita a la ciudadanía a visitar la muestra el 8 de noviembre, a difundirla en redes y a participar de "un espacio común donde el recuerdo se convierta en comunidad y esperanza".

El título de la exposición, 'El olvido no es democrático', deja muy claro el posicionamiento: "no se puede olvidar lo que pasó ni el dolor que ha causado, y hay que transformarlo en memoria viva y compartida".