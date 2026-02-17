La Sala L'Horta estrena 'Una cosa lleugera', una "hipnótica" pieza de danza y objetos inflables - REMITIDA SALA L'HORTA

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala L'Horta acoge el próximo domingo, 22 de febrero, el estreno absoluto del espectáculo 'Una cosa lleugera', una pieza de artes vivas para público familiar que explora, a través de la coreografía y el movimiento, los conceptos de ligereza y flexibilidad.

La propuesta, creada por la compañía Taller Placer, está dirigida por Paula Miralles y Vicente Arlandis y se dirige a público a partir de 5 años.

Concebida como una coreografía para tres intérpretes y un invitado especial --el aire-, la obra construye un universo escénico donde objetos inflables, volúmenes y cuerpos se transforman constantemente. Medusas, tiendas de campaña y criaturas extrañas aparecen, se hinchan, se encogen y quedan suspendidas gracias a corrientes invisibles que modelan el espacio en tiempo real, informa el espacio cultural de Castellar (Valencia) en un comunicado.

'Una cosa lleugera' sitúa el aire como un elemento esencial que dialoga con los intérpretes y con los materiales en escena. Tres cuerpos comparten el espacio con esta presencia invisible que modifica formas, equilibrios y relaciones. La pieza propone así un espacio de experimentación donde los cuerpos flotan, se doblan, se adaptan y se dejan llevar por fuerzas imprevisibles.

Sin texto hablado y con 40 minutos de duración, la obra construye una narrativa visual basada en colores, volúmenes y acciones que se transforman en directo. La propuesta se sitúa entre la danza, la escultura y las artes visuales, generando un lenguaje accesible tanto para niños como para adultos.

La pieza destaca dos ideas centrales: la ligereza y la flexibilidad, entendidas no solo como cualidades físicas, sino como actitudes ante el mundo. El espectáculo apuesta por el humor, la poesía y el disfrute incluso en aquello más cotidiano, reivindicando la belleza de lo sencillo y la capacidad de asombro ante las pequeñas cosas.