Sala L'Horta recorre cinco décadas de historia de España en la comedia dramática 'Valparaíso'

La Sala L'Horta de València acogerá el próximo sábado 31 de enero una comedia dramática para público joven y adulto que parte de una relación íntima de pareja para trazar de manera indirecta un retrato de la España contemporánea.

Escrita por Manu Valls y dirigida por Rafael Calatayud, 'Valparaíso' se inspira en 'El próximo año a la misma hora' (1978), largometraje de Robert Mulligan, protagonizado por Alan Alda y Ellen Burstyn, que estaba basado a su vez en un éxito previo de Broadway, según ha explicado la sala en un comunicado.

La película original mostraba la relación extramatrimonial de dos amantes que tras un primer encuentro decidían encontrarse cada año, en el mismo lugar y a la misma fecha, marcando así una cita anual que se repite ininterrumpidamente durante más de dos décadas. Valls parte de esta idea para trasladar la acción a un contexto más próximo y reconocible.

La historia comienza en 1978, cuando Alberto (interpretado por el propio Manu Valls) y Clara (papel que encarna Marta Chiner) se encuentran por primera vez en un pequeño hotel rural de la sierra de Castellón. Ella es enfermera, con ideas progresistas firmes; él es editor y su posicionamiento ideológico es más conservador. A partir de ese primer encuentro, la obra propone una serie de citas que se repiten a lo largo del tiempo: 1978, 1981, 1992, 2004, 2014 y 2020.

Cada una de estas fechas marca un momento clave de la historia reciente de España: el inicio de la democracia, el golpe de Estado, los años de bonanza económica y corrupción socialista, el 'No' a la guerra de Irak o el periodo inmediatamente anterior a la pandemia. Aunque 'Valparaíso' no se plantea explícitamente como una obra política, el contexto histórico acaba filtrándose inevitablemente en la relación de los protagonistas, pese a que una de sus normas fundamentales sea no hablar nunca de política.

'Valparaíso' es, dentro de la obra, un hotel: un lugar idílico, aislado, donde lo que ocurre fuera parece no tener importancia. Sin embargo, el paso del tiempo entre escenas se hace visible a través de fotografías proyectadas sobre el espacio escénico, que "contaminan" lo que sucede en ese interior aparentemente protegido del mundo exterior.

La obra se define como una comedia dramática dirigida con un pulso muy preciso por Rafael Calatayud, conocido por su capacidad para combinar el tempo de la comedia, incluso en su vertiente más absurda, con momentos de gran carga dramática.

ANIMALES FASCINANTES EN 'LA SELVA'

El domingo 1 de febrero, el teatro de Castellar-l'Oliveral invita al público de primera infancia (desde 6 meses hasta 5 años) a adentrarse en un universo poblado de animales reales e imaginarios. 'La selva' es una propuesta de Teloncillo Teatro, compañía vallisoletana reconocida en 2013 con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, que recorre los continentes de África, Asia y América en busca de animales fascinantes como una cebra de rayas imposibles de definir, una jirafa o un cocodrilo que resulta peligroso en el agua, pero tranquilo en tierra firme.

El espectáculo abre también la puerta a criaturas inesperadas en el contexto de la selva, como una mariquita o un ratón, ampliando así el imaginario animal con naturalidad y humor.

"El mundo de los animales interesa y engancha a los niños y las niñas porque les produce emociones y sentimientos de protección, de atracción, incluso de miedo o prevención", apuntan desde la compañía. Con una duración aproximada de 35 minutos, la obra ofrece una experiencia sensorial basada en la música con voz en directo, la poesía y el juego con objetos, cuyo objetivo último es apelar a la curiosidad infantil.