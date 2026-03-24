Sala L'Horta reflexiona sobre la capacidad de resiliencia con dos espectáculos valencianos

Espectáculo en Sala l'Horta - SALA L'HORTA

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala L'Horta poopone este fin de semana dos espectáculos escénicos valencianos que, desde puntos de vista muy diferentes, abordan "la capacidad de resiliencia de las personas cuando sus vidas se tambalean".

Dos maletas, una urna y muchas dudas. Ese podría ser el subtítulo de 'Estem perdudes', la comedia de situación escrita por Iolanda Muñoz y dirigida por Mª Jose Peris que acogerá el teatro de Castellar-l'Oliveral el próximo sábado 28 de marzo a las 19 horas, dentro del ciclo de teatro para público joven y adulto.

En esta obra, Iolanda Muñoz y Marta Chiner encarnan a dos hermanas --y actrices de profesión-- que emprenden juntas un viaje para depositar las cenizas de su madre en el monte Kenia. El plan es simple. La ejecución, como suele ocurrir, no lo es tanto.

Un problema aéreo las desvía al aeropuerto de Narita, en Japón, y lo que debía ser un viaje de despedida se convierte en una odisea de situaciones absurdas, malentendidos y conversaciones incómodas que hace tiempo que tenían pendientes. Después lograrán volar a Nairobi, pero la vida, una vez más, les reserva más sorpresas. Será en el aeropuerto de Alicante, ya de vuelta, donde las hermanas encuentren por fin el espacio para compartir lo que les inquieta y para poner en valor aquello que las une.

El texto oscila entre realidad y ficción, sobre todo cuando las dos protagonistas comparten sus inquietudes por dedicarse a una profesión (la actoral) especialmente complicada para las mujeres de mediana edad. Ambas hacen balance de sus vidas, conscientes de que tienen que aprovechar todas las oportunidades que todavía les ponga el destino por delante.

'Estem perdudes' es una producción de La Figuera Infinita, compañía con sede en Polinyà de Xúquer que desde su fundación en 2023 desarrolla proyectos teatrales centrados en la experiencia de las mujeres y en el impacto comunitario del teatro. El equipo artístico de la obra se completa con otros destacados profesionales valencianos: el escenógrafo Carlos Montesionos, el compositor musical Carles Chiner y el iluminista Juan Serra Sanchis, al que se suma el colectivo Turistas de Terciopelo como responsables de vestuario.

La programación de la Sala L'Horta continuará el domingo 29 de marzo a las 12 horas, con 'Ací, on floreixen les tortugues', una creación multidisciplinar de Anna Albaladejo y Joan Miquel Reig y dirigida al público familiar a partir de 5 años.

NOTICIA REAL

El punto de partida del espectáculo es una noticia real: durante las semanas que siguieron a la dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia, casi 200 tortugas --de río, europeas y exóticas procedentes de los barrancos-- fueron rescatadas en zonas afectadas por la catástrofe y trasladadas al Centro de Recuperación del Saler. Esta operación de salvamento se utiliza en la obra como un elemento de fuerte carga simbolica: una gota de esperanza en medio del caos.

La versión en valenciano que se estrena este domingo ha sido realizada con la participación de los niños y niñas del CEIP Castellar-L'Oliveral, población que fue duramente afectada por las inundaciones.

De la mano de la Dona Tortuga, se invita a niños y niñas a adentrarse en un espacio atravesado por una catástrofe natural, donde se acumulan los objetos rotos que han perdido su lugar. Con humor y ternura, la obra comparte testimonios, reflexiones y estrategias de superación colectiva, y plantea preguntas para hacer revivir el mundo después de un hecho traumático. No es una obra que explique el desastre: es una obra que acompaña en el proceso de volver a florecer.