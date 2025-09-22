Sala Off Kids abre temporada con el musical familiar 'Encantats' y 'El osito Rody va a la escuela'

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sala Off Kids vuelve a subir el telón el próximo sábado 27 con una programación pensada para que bebés, pequeños y padres disfruten juntos de la magia de las artes escénicas. La temporada abre con "Encantats", uno de los musicales familiares más aplaudidos de Off Compañía, que regresa en su sexta temporada y ahora en valenciano, y 'Sueños: El osito Rody va a la escuela' para bebés de 0 a 3 años.

La comedia musical 'Encantats' cuenta la historia de un escritor que, en plena crisis creativa, recibe la visita de un príncipe y una princesa que han viajado desde su reino de fantasía hasta el presente. El público forma parte de la historia gracias a un sobre mágico con objetos interactivos que reciben al entrar.

Se trata de una oportunidad perfecta para calentar antes del estreno en diciembre de su esperada secuela: 'Hechizados, la rebelión de los secundarios', detalla la sala valenciana.

Para los bebés de 0 a 3 años, el escenario se llenará de ternura con 'Sueños: El osito Rody va a la escuela', de Infinito Teatro Producciones. Rody, el osito más querido por las familias valencianas, invita a los bebés a descubrir el teatro desde sus primeros pasos.

Un espectáculo que actualmente está haciendo temporada en los Teatros Luchana de Madrid y que tiene incluso un canal de YouTube con las canciones para que los peques las canten antes, durante y después de la función.