Sala Off Kids despide la temporada con 'La xiqueta que volia arribar a la pau'

Una conmovedora historia sobre la infancia y la esperanza: Sala Off Kids cierra su programación con 'La xiqueta que volia arribar a la pau' - SALA OFF KIDS

VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Sala Off Kids despide la temporada este fin de semana con 'La xiqueta que volia arribar a la pau', una emocionante obra de Bullanga Cía sobre la infancia y la esperanza, según ha informado la sala en un comunicado.

La pieza sitúa al espectador en una noche en la que los fuegos artificiales llenan el cielo de luz. Para la niña protagonista son un espectáculo fascinante; sin embargo, los adultos los observan con otros ojos, marcados por el miedo.

Ante esa realidad, su padre la animará a alejarse para contemplarlos desde la distancia, emprendiendo un viaje hasta llegar a un lugar llamado Paz. A través de esta historia, 'La xiqueta que volia arribar a la pau' construye una delicada alegoría sobre la guerra vista desde la mirada infantil.

La obra aborda el crecimiento de una niña en un contexto bélico y propone una reflexión sensible sobre la esperanza, la protección y el deseo de encontrar un espacio seguro. El valor artístico y emocional de la propuesta fue reconocido con el Premi Escalante de Teatre Infantil de la Diputació de València, un galardón que destaca su aportación al teatro dirigido a la infancia.

La obra está protagonizada por Resu Belmonte, Lia Herbor y Joan Isern, quienes dan vida a este relato pensado para conmover tanto a pequeños como a adultos. Con estas dos funciones exclusivas, Sala Off Kids pone el broche final a una temporada en la que el teatro familiar ha vuelto a consolidarse como un espacio de encuentro, emoción y reflexión compartida en familia.