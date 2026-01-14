Sala Russafa arranca 2026 de la mano del teatro valenciano con Alarcón&Cornelles y L'Om Imprebís

Archivo - Las amistades peligrosas (Alarcón & Cornelles) - NEREACOLL-BRAVASTUDIO - Archivo

VALÈNCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala Russafa de València presenta, del 29 de enero al 15 de febrero, la versión escénica creada por Alarcón&Cornelles sobre la novela epistolar 'Las amistades peligrosas', que agotó las localidades a su estreno en el Rialto el pasado mes de mayo y que forma parte de los Destacados de la Creación Escénica Valenciana 2025 por la Red Escénica (Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública).

Estableciendo puentes entre el siglo XVIII y el XXI, Maribel Bayona y Jerónimo Cornelles firman la versión libre de este clásico literario, que ha tenido varias vidas en el cine y la escena, pero que adquiere carácter propio en este montaje gracias a una puesta en escena que juega con las nuevas tecnologías y las referencias históricas.

Proyecciones audiovisuales, música, vestuario y texto se alían para recrear un universo híbrido, donde las escenas podrían tener lugar tanto en la corte francesa dieciochesca como en cualquier bar de moda ruzafero.

Rafa Alarcón, Rebeca Valls, Cristina Esteve y la propia Bayona

--incorporando a Ana Burguet a partir del 5 de febrero por la sustitución de Valls-- dan vida a unos personajes de profunda psicología. Algunos con cautela, otros con arrojo se mueven entre las tretas, estrategias y traiciones de una clase social acomodada y ociosa que se entretiene con (o a costa de) los demás.

Pierre Choderlos escribió esta historia que caricaturizaba a la burguesía y nobleza de la época, por lo que no fue muy bien recibida, pero a la que el tiempo hizo justicia. Y que sigue perfectamente vigente, demostrando las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de enfrentarse al juicio social.

Además, del 19 de febrero al 15 de marzo, la veterana formación valenciana L'Om Imprebís despide en Sala Russafa uno de sus espectáculos más exitosos: 'Hoy no estrenamos', que dice adiós a los escenarios tras 4 años en gira.

La retirada de la interpretación del gran Carles Castillo motiva las últimas representaciones de esta comedia ambientada en una clase de teatro para amateurs en la que los camaleónicos Castillo y Carles Montoliu son capaces de representar hasta 12 personajes, a cada cual más divertido. Un alumnado al que da clases el profesor interpretado por Santiago Sánchez.

Completa el reparto Víctor Lucas, como becario de iluminación en una galería de personajes que representan a todos aquellos que, por un motivo u otro, profesionales o aficionados, encuentran en las artes escénicas no solo una herramienta de expresión, también una forma de entenderse y relacionarse con el mundo.

Tras temporadas en Madrid, más de un centenar de representaciones por todo el país y obtener el Premio del Público al Mejor Espectáculo de Sala en la Feria de Teatro Castilla y León - Cuidad Rodrigo (2023), regresa al teatro de Ruzafa esta comedia que agotó localidades la temporada pasada y que regresa para despedirse de los espectadores.

Se ofrece, por tanto, "una oportunidad de disfrutar por última vez de una declaración de amor infinito por las artes escénicas a través de la divertidísima historia de una función de final de curso que parece imposible de armarse", destaca la sala en un comunicado.

LECTURAS DRAMATIZADAS

Esta temporada, la Acadèmia Escènica de València, encargada de la línea de formación de Sala Russafa, presenta un nuevo ciclo de lecturas dramatizadas. El alumnado de los diferentes talleres de interpretación para no profesionales representa una selección de textos dramáticos que hablan sobre el paso del tiempo. Una miscelánea sobre las diversas formas de acercarse a un tema tan complejo como atractivo, que han tratado autores de todas las épocas y contextos, desde la comedia y el drama.

En la sesión del lunes 2 de febrero, Iria Márquez dirige al primero de sus grupos en Así que pasen 5 años, de Federico García Lorca. Una versión en la que exploran la vertiente más vanguardista del dramaturgo granadino. José Zamit hace lo propio con otro de los talleres, que presenta Esperando a Godot. Esta pieza de Samuel Beckett, fundamental en el teatro del absurdo, simboliza la espera existencial.

El martes 3 de febrero, Zamit dirige a otro grupo de alumnado en la lectura dramatizada de La casa de Bernarda Alba, también de Lorca, una historia sobre la opresión social ejemplificada en los 8 años de luto que una viuda obliga a cumplir a sus hijas. La segunda propuesta de esta sesión está dirigida por la docente Raquel Ortells y se trata de otro clásico de la literatura dramática española del siglo XX: Historia de una escalera, de Buero Vallejo. Una trama que aborda la evolución en el tiempo de un grupo de vecinos a la que el alumnado ha ido aportando textos breves que dialogan con el original.

El miércoles 4 de febrero, otro de los talleres dirigido por Iria Márquez lleva al escenario la dramaturgia En torno a 'La vida es sueño', una propuesta creada por la propia docente, que explora los dos primeros actos del famoso clásico del teatro barroco español de temática existencialista. El programa se completa con El malentendido, de Albert Camús, a los que nuevamente el alumnado dirigido por Raquel Ortells ha ido incorporando textos que ponen el foco en el papel del tiempo como elemento distanciador, capaz de conducir al desencuentro y la soledad.