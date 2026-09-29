Sala Russafa estrena en la Comunitat Valenciana 'Un día feliz', una comedia musical que dice no a las guerras

Sala Russafa estrena en la Comunitat Valenciana 'Un día feliz', una comedia musical de los aragoneses Teatro Che y Moche - TEATRO CHE Y MOCHE /REMITIDA SALA RUSSAFA

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sala Russafa estrena en la Comunitat Valenciana 'Un día feliz', una comedia musical de los aragoneses Teatro Che y Moche que supone la segunda propuesta de la programación especial 'Alcem el teló', con la que el centro de producción, formación y exhibición de artes escénicas abre su XVI temporada.

Así, del 2 al 4 de octubre podrá verse este divertido espectáculo de aire eslavo, donde unos fantasmas guían el recorrido por tres días felices, tres jornadas que amanecieron llenas de alegría, sin saber que iban a contener acontecimientos que representan el devenir histórico de los últimos 100 años.

La pieza sigue la estela de la exitosa 'El funeral', que pasó por Sala Russafa en 2020, dentro de una gira que supera los 20 años en activo, visitando numerosos escenarios españoles e internacionales. Un tiempo en el que se ha afianzado un sello propio de Teatro Che y Moche a la hora de abordar la comedia musical, haciendo convivir el teatro textual y gestual con toques clown y de improvisación. Pero, sobre todo, deslumbrando con un virtuosismo a la hora de interpretar la música en vivo que convierte la representación en una auténtica fiesta.

"El humor es el mejor vehículo para hablar de cosas serias", mantiene en un comunicado Joaquín Murillo, director y uno de los intérpretes de esta nueva pieza que transcurre en un país imaginario, 'sospechosamente' parecido a Ucrania. Esto se debe a que, durante el proceso de creación del espectáculo, la invasión rusa afectó a un equipo artístico encabezado por el propio Murillo y su pareja, la violinista ucraniana Tereza Polyvka, afincada 25 años en España. Así que decidieron rendir un pequeño homenaje a quienes se veían sorprendidos por el conflicto bélico.

"Las guerras siempre son injustas. Se tiende a crear relatos falsos para desprestigiar y deshumanizar al enemigo. Pero nosotros queríamos remarcar que todos los pueblos tienen sus bondades. Hay una calidad humana y una ternura en este espectáculo con la que queremos transmitir que cualquier país podría ser este particular Galaspi que nos hemos inventado", explica Murillo.

A él regresa una mujer, buscando reconectar con sus antepasados sin saber que se han convertido en fantasmas y están atrapados en el lugar donde ofrecieron su último concierto. Así que, armados con batería, guitarra, saxofón y violín, la transportarán a ella y al público a tres momentos de 1922, 1942 y 2022. Situaciones aparentemente anodinas, pero que servirán para retratar a la familia Poliedrich y toda una época.

Una de las claves de 'Un día feliz' es la ruptura constante de la cuarta pared. "El público es casi un personaje más. En muchos momentos forma parte de la escena porque les convertimos en los invitados a una boda, en un grupo de turistas o en los vecinos que reciben a una comitiva", asegura el director de esta propuesta que aprovecha la alegría que despierta la música tradicional de la zona de los Balcanes para establecer una especial complicidad con los espectadores.

La interpretación en vivo de esas partituras eslavas por parte de los actores, que también son músicos, ha sido todo un reto para la compañía. "Primero ensayamos mucho la parte musical. Y cuando ya dominábamos las canciones, empezamos a jugar con la interpretación, a potenciar la parte actoral... Ahora ya nos atrevemos incluso a improvisar en escena, sabiendo que podemos volver a la partitura sin que se pierda la energía ni el ritmo del espectáculo", apunta Murillo, que toca el saxofón en un elenco encabezado por la violinista Polyvka junto a Saúl Blasco, responsable de la percusión, y el guitarrista Kike Lera.

Cuatro intérpretes que se transforman en multitud de personajes en esta comedia musical que celebra la vida y la memoria compartida. Que apuesta por la paz y la alegría frente a la barbarie.

MEMORIA HISTÓRICA PARA PEQUEÑOS ESPECTADORES

Precisamente perder el miedo a hablar de ciertos temas es lo que propone 'Mambrú volvió de la guerra'. El 3 y 4 de octubre arranca la programación familiar de Sala Russafa con el estreno en CV de este espectáculo de los madrileños Factoría Teatro galardonada con el XXIII Premio SGAE de Teatro Infantil.

Poesía y sensibilidad en el trato de un tema como la memoria en este espectáculo que conecta pasado y presente, escrito por Carlos Labraña y dirigido por Salomé Flor. La acción se sitúa en un lugar donde el juego es protagonista y la imaginación se desata, un parque infantil. La protagonista se ha acercado a conocer el que han abierto en las afueras del pueblo y se encuentra un soldadito de porcelana enterrado. El muñeco le cuenta que vivió en el pueblo hace muchos años, pero no recuerda cómo acabó allí, ni cuál es su nombre. Con la ayuda de sus familiares, la protagonista y su nuevo amigo tratarán de que Mambrú encuentre su lugar.

'Mambrú volvió de la guerra' (Factoría Teatro) Y completando la oferta escénica de esta semana de Sala Russafa, arranca una nueva edición del ciclo de programación 'Las Golfas de Sala Russafa'.

Esta temporada regresa en colaboración con Comedy Plan, productora y distribuidora que reúne a lo más gamberro de la 'stand up commedy' valenciana. Dos viernes al mes, a las 22:30h, el público bajará la cena a golpe de carcajada con una selección de propuestas que arranca el 2 de octubre con Divina Comedia, de Patricia Sornosa. Un show en el que repasa los monólogos más gloriosos de sus 20 años sobre el escenario.