Salen a licitación las obras de adecuación del barranco de la Saleta, actuación decisiva frente a inundaciones

Recreación de la vía verde en el barranco de la Saleta - CHJ

VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha sacado a licitación las obras correspondientes al tramo principal del proyecto de adecuación del barranco de la Saleta, un "paso decisivo" para la puesta en marcha de una de las principales actuaciones de defensa frente a inundaciones de la provincia de Valencia, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Júcar en un comunicado.

Con este trámite, las empresas interesadas dispondrán de plazo hasta el 22 de septiembre para consultar la documentación del expediente y presentar sus ofertas al procedimiento de licitación. Una vez finalizado este periodo, comenzará el proceso de valoración de las propuestas previo a la adjudicación del contrato.

Si se cumplen los plazos previstos, los primeros trabajos sobre el terreno podrían comenzar antes de que finalice 2026. Redactada por la CHJ, la actuación permitirá avanzar en la solución de un problema histórico que afecta a municipios como Aldaia, Alaquàs, Xirivella, Quart de Poblet y València. La intervención global supondrá una inversión de unos 150 millones de euros y permitirá proporcionar una salida hidráulica para las avenidas del barranco hacia el nuevo cauce del Turia.

TRAMO PRINCIPAL

La licitación corresponde concretamente al tramo principal de la actuación, entre Aldaia y la vía verde, con un presupuesto base de licitación de 132,1 millones de euros, IVA incluido. Este proyecto concentra la mayor parte de las obras previstas para conducir los caudales del barranco hacia el Turia.

Los trabajos contemplan la ejecución de una nueva conducción soterrada de aproximadamente cuatro kilómetros, que discurrirá por la zona norte de Aldaia y estará formada por grandes marcos de hormigón armado. Uno de sus puntos de "mayor complejidad" será el cruce bajo la línea ferroviaria València-Utiel, que se resolverá mediante una hinca subterránea para evitar la interrupción del tráfico ferroviario.

A continuación, los caudales seguirán su recorrido a través de una vía verde hidráulica de cerca de tres kilómetros, un tramo abierto e integrado en el paisaje agrícola de la huerta que permitirá conducir el agua hasta las proximidades del nuevo cauce del Turia.

LA CONEXIÓN CON EL TURIA, PRÓXIMA A LICITARSE

La solución global para el barranco de la Saleta se ha estructurado en dos proyectos diferenciados. Al tramo principal que ahora sale a licitación se sumará una segunda actuación destinada a ejecutar la conexión definitiva con el nuevo cauce del Turia bajo la V-30.

Este segundo proyecto cuenta con un presupuesto aproximado de 14 millones de euros, ya ha sido aprobado técnicamente y su licitación se prevé "próximamente". La ejecución independiente de este último tramo responde a su "especial complejidad técnica", ya que será necesario atravesar la V-30 para incorporar de forma segura los caudales al nuevo cauce del Turia.

Para ello, la actuación se desarrolla de forma coordinada con la Demarcación de Carreteras del Estado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Una vez ejecutados ambos proyectos, la actuación permitirá completar el recorrido hidráulico de las avenidas de la Saleta hasta el nuevo cauce del Turia y mejorar "significativamente la protección frente al riesgo de inundación de Aldaia, Alaquàs, Xirivella, Quart de Poblet y València.