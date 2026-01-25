Salvador Enguix: "La espectacular concentración de poder en Madrid dificulta la participación de las periferias"

El periodista valenciano Salvador Enguix publica 'Las periferias mudas' - REMITIDA BARLIN LIBROS

VALÈNCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El periodista valenciano Salvador Enguix advierte que la "espectacular concentración de poder" en Madrid "marca el relato y dificulta a todos los niveles la participación de las periferias" en aspectos clave para el desarrollo del territorio español. Frente a esta situación, aboga por desarrollar "mecanismos de colaboración desde la lealtad" que permitan que el diseño del Estado "no sea radial, sino periférico", así como impulsar una "unidad de acción" en la sociedad civil y las élites locales.

Así lo explica el autor en declaraciones a Europa Press con motivo de la publicación de 'Las periferias mudas' (Barlin Libros), una radiografía del modelo territorial español que intenta desmontar "el mito de la España descentralizada" para mostrar una "realidad incómoda": el Estado autonómico prometido en 1978 se ha convertido en un centralismo renovado que concentra poder, recursos y oportunidades en un único punto del mapa.

Enguix remarca que, por supuesto, este no es un libro contra Madrid, sino una llamada de atención a la concentración de poder que se produce allí. Tampoco es una obra de agravios regionales ni un alegato identitario. El objetivo es ofrecer al lector un análisis estructural de cómo funciona el poder en España: desde la financiación autonómica hasta la ubicación de las sedes corporativas; desde el ecosistema mediático hasta la geografía del crédito.

Algunos datos recopilados en el volumen son reveladores: Madrid concentra el 78% de los grandes grupos mediáticos con audiencia nacional, mientras las televisiones autonómicas apenas suman el 10% de cuota de pantalla; absorbe la mitad del saldo positivo de jóvenes cualificados de hasta 34 años que abandonan su provincia de origen; el Arco Mediterráneo aporta el 12% de las exportaciones españolas, pero sufre una infraejecución sistemática de inversión estatal; solo 18 de las 52 provincias españolas consiguen atraer más jóvenes de los que pierden, mientras el resto alimenta la "aspiradora" madrileña; y, por ejemplo, la provincia de Alicante ha ocupado el último lugar en inversión per cápita de los Presupuestos Generales del Estado.

Salvador Enguix lleva años analizando esta situación en sus artículos de 'La Vanguardia' y la idea de construir un ensayo sobre este fenómeno cristalizó a partir de la propuesta de la editorial y la reflexión de un empresario valenciano que le impresionó: "Tenemos que ir a Madrid para que se escuche".

La Comunitat Valenciana no es la única que padece esta condición de "muda", pero sí supone un caso especialmente paradigmático, ya que por su "ubicación geográfica estratégica" o sus "excelentes centros de formación", entre otros dones, debería encontrarse en una posición más ventajosa. "Pudiendo ser rica, cada vez es más pobre y la causa más importante es la falta de financiación", señala el periodista, que alerta de que los valencianos "cada año estamos más alejados de la media del PIB español y europeo".

La carencia de recursos para pagar servicios fundamentales y tener que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que no deja de ser una deuda, nos convierte en una "autonomía tutelada por Madrid", asevera.

Otra cuestión que preocupa al autor es la poca repercusión de los temas que afectan a determinadas CCAA: "Nosotros tenemos un ecosistema comunicativo propio, pero dependemos de que Madrid nos tenga en cuenta. Los grandes grupos corporativos suponen el 80% de la audiencia de España y en ellos hay una sobrerrepresentación de lo que ocurre en Madrid, tanto a nivel político como cultural etc., mientras que las periferias no tienen esa representación excepto cuando hay una tragedia".

El problema parece claro, pero ¿cuál es la solución? En opinión de Enguix, pasar por "una voluntad política por parte de los grandes partidos de desarrollar los mecanismos de la Constitución" para que haya foros de decisión compartida. Buenos ejemplos serían el Senado, que tendría que ser una cámara regional y ahora es "una traslación del Congreso sin ningún tipo de margen de maniobra", o la Conferencia de Presidentes, donde tampoco se produce una interlocución real.

"CIERTO AROMA FEDERALISTA"

Salvador Enguix admite que es "pesimista" respecto a que estemos caminando a una reformulación más equitativa del Estado. "La Constitución del 78 tenía un cierto aroma federalista porque estaba influida por el modelo alemán; ahora, la sensación es la contraria, no se han desarrollado los instrumentos para consolidar ese modelo y se está generando un clima de opinión, lo hemos visto en la dana, de que les CCAA no son capaces de solucionar ciertas cosas".

"Habría que hacer una reflexión en la sociedad civil. Yo creo mucho en la sociedad civil, más que en los partidos, que cada vez están más jerarquizados", agrega.

"CONFLICTIVIZAR LA RELACIÓN CON EL GOBIERNO"

Además, apunta a que hay una serie de formaciones no nacionales que basan su acción en "conflictivizar la relación con el Gobierno". El modelo que ha generado Cataluña o País Vasco "está muy bien en cuanto a defender sus intereses", pero el Estado "debe entender que también ha de escuchar" a las comunidades que no se mueven desde el conflicto, sino desde la cooperación, subraya.

'Las periferias mudas' propone "una España en red frente a la España radial: un modelo federal y plurinacional donde ningún territorio tenga que peregrinar a Madrid para ser escuchado, donde la financiación sea transparente y suficiente, y donde la diversidad cultural y lingüística sea reconocida como fortaleza, no como amenaza".

Salvador Enguix (Alzira, 1965) es periodista y delegado de 'La Vanguardia' de la Comunitat Valenciana. Es doctor en Comunicación por la Universitat de València y licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autónoma de Barcelona.

Ha recibido, entre otros, el Premi de Periodisme de Investigació de El Temps, el premio de periodismo de la Diputación de Valencia, el premio de periodismo de la Cartelera Turia y el premio Eisenhower de Periodismo Local. En su trayectoria académica, ha publicado varios trabajos y artículos, entre los que destacan el libro 'Periodismo político: fundamentos, práctica y perspectivas' (2015) y es coautor de 'Pseudopolítica: el discurso político en las redes sociales' (2016).