Salvador Navarro critica la "pugna" entre gobiernos sobre las ayudas de la dana porque generará "desafección política"

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha lamentado este jueves la "polarización política" y la pedido que las administraciones cooperen en la recuperación tras la dana "con mucha lealtad", ya que se está mostrando una "pugna por el relato de quién da la ayuda primero y eso puede crear desafección política", que luego "va a costar mucho recuperar".

Navarro ha protagonizado una nueva conferencia de Nueva Economía Fórum, cuya introducción ha corrido a cargo del presidente de ETNOR, Pedro Coca, y a la que han asistido la vicepresidenta de la Generalitat y portavoz del Consell, Susana Camarero, entre otros miembros del gobierno valenciano, representantes sindicales y autoridades.

Durante su intervención, en relación a las medidas que reclama en el marco de la recuperación tras la dana, Salvador Navarro ha señalado que a los perjudicados por la dana no les "preocupa" o "no son capaces de distinguir de quién reciben las ayudas primero", pero "sí que vemos en los medios que hay una pugna por el relato de quién da la ayuda primero, y eso puede crear desafección política". Ante ello, ha pedido tanto al Gobierno central, autonómica y local "que se pongan a trabajar en común, en cooperación, con lealtad".

En ese sentido, el presidente de la CEV ha insistido en la importancia de "trasladar que las administraciones cooperan", porque hay "muchas" que lo están haciendo pero "el mensaje mediático es claramente otro y eso es malo para toda la sociedad y, desde luego, para la política".

Navarro ha aprovechado la presencia en el acto del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, y el comisionado especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la dana, José María Ángel, para invitarles a que asistan a la conmemoración del Día de la Empresa que la CEV prevé organizar en alguno de los municipios afectados, y que "vea la gente que las administraciones están, como es lógico, para ayudar a los perjudicados".

"HA FALLADO TODO EL SISTEMA"

Preguntado por si las administraciones han fallado a los afectados por las inundaciones del 29 de octubre, Salvador Navarro ha aseverado que "se ha fallado indudablemente, ha fallado todo el sistema".

El presidente de la asociación empresarial ya explicado que en estos últimos tres meses la CEV ha mantenido reuniones con Casa Real, el presidente del Gobierno, el Consell, cinco ministerios y representantes de la oposición, y que a todos les ha trasladado la necesidad de cambiar los protocolos de emergencia y de que se ejecuten las inversiones en infraestructuras hídricas dependientes del Ejecutivo central.

Sobre estas inversiones, ha señalado que no se han realizado y que esto es "responsabilidad de los gobiernos de distintos colores políticos".

Navarro ha reclamado que la Comunitat Valenciana necesita un "Plan Marshall" y que "el primero que debe ponerlo es el Gobierno central, que es quien tiene mayores recursos", porque la Generalitat, por su infrafinanciación, solo tiene un margen del 10% de su presupuesto para apoyar al tejido productivo".

"Al final, si el Cecopi o no Cecopi, si el mando único o no mando único... Nosotros no entramos ahí", ha manifestado, antes de echar en falta "una planificación adecuada" y "visión de Estado".