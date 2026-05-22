Salvem les Fotos afronta su fase final para recuperar más de 800.000 fotos y objetos singulares perdidos en la dana - GVA

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Salvem les Fotos, que desarrolla la Universitat de València (UV) con el apoyo de la Generalitat, afronta su fase final con el objetivo de salvaguardar 800.000 fotografías y 6.552 objetos singulares, como instrumentos musicales, pinturas y piezas históricas, que sufrieron daños graves en la dana del 29 de octubre de 2024.

El comisionado autonómico para la Recuperación, Raúl Mérida, y la directora general de Atención a Víctimas y Afectados, Amparo Clemente, han visitado el taller que se ha instalado en el Castillo de Alaquàs (Valencia) para conocer de cerca este proyecto, al que la Generalitat destina 200.000 euros.

El proyecto devolverá a 1.600 familias "los vínculos con sus raíces", para lo que hasta ahora ya se han recuperado 140.000 fotografías y 298 objetos singulares. Esta es una intervención directa sobre la memoria, la identidad y el bienestar emocional de las personas que sufrieron la dana.

"Las fotografías son insustituibles, constituyen documentos de vida que permiten reconstruir historias familiares, reforzar vínculos afectivos y preservar la memoria de los territorios. Por eso hemos querido apoyar esta iniciativa que permitirá salvaguardar el patrimonio familiar de muchas víctimas y afectados", manifiesta el comisionado.

Salvem les Fotos constituye un proyecto "pionero" que dio una respuesta urgente a una necesidad sobrevenida y que permite "devolver a muchas familias la esperanza y los pilares de su identidad personal". El proyecto se enmarca en la "línea de atención continuada" del Consell hacia las familias damnificadas, a través de la dirección general de Víctimas y Afectados.

Para desarrollar su trabajo, el equipo ha establecido un protocolo de vanguardia en reconstrucción de documentos, diseñado específicamente tras la dana. Se ha aplicado un método basado en tres etapas.

La fase I (emergencia) se centra en la recepción, registro, clasificación, secado controlado o, en última instancia, congelación preventiva para el caso de materiales que ya presentaban colonización microbiológica. Así, el enfriamiento de álbumes completos ha permitido detener temporalmente los procesos de deterioro y estabilizar los materiales para su intervención.

La fase II (recuperación crítica) consiste en el lavado integral, alisado, digitalización y consolidación de capas. Y la fase III (devolución) supone el embalaje final y entrega a las familias del material recuperado en sus domicilios o en las sedes de los laboratorios.

PARTITURAS, NEGATIVOS, INSTRUMENTOS O MÁQUINAS DE COSER

El proyecto original surgió con el objetivo de recuperar fotografías, pero la intervención se ha ampliado a otros formatos como cartas y postales (algunas de ellas escritas en esperanto), partituras, libros y documentos.

También se van a llevar a cabo intervenciones especializadas en objetos singulares como negativos, cintas de video y otros registros audiovisuales, pinturas, dibujos, grabados, instrumentos musicales u objetos de valor histórico, como máquinas de coser con más de un siglo de antigüedad: "El proyecto ha ido evolucionando desde el rescate fotográfico hacia una salvaguardia integral de los recuerdos y la identidad familiar de los damnificados".

Desde el equipo de Salvem les Fotos se han transformado espacios culturales ubicados en municipios de la zona dana en laboratorios de alta especialización, donde los técnicos llevan a cabo el rescate de las fotografías y objetos. Esta red de laboratorios de campaña ha contado con seis sedes en Alfafar, Utiel, Burjassot, Alaquàs, Torrent y Algemesí, continuando los cuatro últimos estudios plenamente operativos año y medio después.

El equipo que trabaja en este proyecto, al frente del que se sitúa el Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Vínculo de la UV y la catedrática Beatriz Santamarina, está integrado por perfiles diversos: conservadores-restauradores (especializados en la recuperación física de los bienes), historiadores del arte (claves para la valoración y catalogación de las colecciones), expertos en digitalización y robótica (fundamentales en las intervenciones técnicas y en la preservación digital), fotógrafos (encargados de documentar el material y el proceso de trabajo) y antropólogos y sociólogos (aportan la dimensión sociocultural necesaria para el acompañamiento comunitario y el estudio de percepciones sociales).