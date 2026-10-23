Samia Henni da voz en València a la "historia silenciada" del colonialismo nuclear francés en el Sáhara argelino

La artista Samia Henni visitará València con motivo de la presentación, este sábado 24 de octubre, en el espacio Aguas Internacionales de su exposición 'Performing Colonial Toxicity', que intenta "arrojar luz sobre la historia silenciada del colonialismo - AGUAS INTERNACIONALES NIKITA GRYMAK.

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista Samia Henni visitará València con motivo de la presentación, este sábado 24 de octubre, en el espacio Aguas Internacionales de su exposición 'Performing Colonial Toxicity', que intenta "arrojar luz sobre la historia silenciada del colonialismo nuclear francés en el Sáhara argelino".

Hasta el próximo 1 de noviembre, la muestra, que cuenta con la colaboración con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de València, da la oportunidad de conocer este proyecto de investigación y expositivo en el que la historiadora, arquitecta y artista Samia Henni, investiga el impacto de las pruebas nucleares realizadas por Francia en el Sahara argelino entre 1960 y 1966, período en el que el régimen colonial francés detonó cuatro bombas atómicas atmosféricas y trece bombas nucleares subterráneas.

Las pruebas atómicas dejaron una contaminación radiactiva cuyas consecuencias persisten hasta la actualidad. La toxificación del Sáhara dispersó la lluvia radiactiva por Argelia, el norte, centro y oeste de África, y el Mediterráneo (incluido el sur de Europa), algo que afectó directamente a los seres humanos, las células y las partículas, así como a los entornos naturales y construidos.

La exposición, que ha pasado por ciudades como Ámsterdam, Londres o París, se organiza en forma de "estaciones" audiovisuales y arquitectónicas que el visitante atraviesa físicamente. Los ensamblajes multimedia rastrean los impactos espaciales, atmosféricos y geológicos de las bombas atómicas francesas en el Sáhara.

Experimentando con diferentes métodos de espacialización y circulación de información, Henni, más que presentar una narrativa cerrada pone en relación aquello que ha podido ser documentado con aquello que permanece ausente, censurado o inaccesible, haciendo visible cómo el colonialismo también opera a través del territorio, la arquitectura, la extracción y la contaminación.

Dado que los archivos del programa nuclear francés permanecen cerrados más de medio siglo después, gran parte de los detalles históricos y de sus consecuencias persistentes siguen siendo desconocidos.

En este contexto, también aparecen las infraestructuras que sostienen el programa, entre ellas los conjuntos de viviendas para los trabajadores que trasladaban modelos de racionalismo europeo al desierto del Sáhara, evidenciando cómo la arquitectura formó parte del proyecto colonial. A partir de los documentos de archivo --incluidos materiales clasificados--, fotografías, mapas, películas y testimonios, los visitantes tendrán la oportunidad inédita de visitar el pasado colonial de Argelia.

Separadas por apenas unos cientos de kilómetros de Mediterráneo, Argelia y València comparten una historia de intercambios, desplazamientos y vínculos que conectan ambas orillas. En este contexto, la llegada de 'Performing Colonial Toxicity' a la capital del Túria supone una oportunidad para acercarse a unos hechos ocurridos relativamente cerca, y cuyas consecuencias todavía permanecen poco conocidas. De este modo, la exposición arroja luz sobre la historia silenciada del colonialismo nuclear francés en el Sáhara argelino.

La creadora ofrecerá una visita guiada el sábado 24, a las 12.00 horas en Aguas Internacionales, un espacio multidisciplinar que en ocasiones se transforma en galería itinerante, como en este caso. Las plazas son limitadas, por lo que quienes deseen participar deberán solicitar su asistencia previamente por correo electrónico a la dirección del espacio.

TRAYECTORIA

Samia Henni Samia Henni es arquitecta, historiadora y comisaria de exposiciones sobre entornos construidos, destruidos e imaginados. Su práctica explora las relaciones entre arquitectura, territorio y poder, revelando las huellas espaciales de la violencia colonial y sus persistencias en el presente.

A través de exposiciones, publicaciones y proyectos de investigación, Henni trabaja con archivos, imágenes, documentos y testimonios para recuperar historias territoriales desplazadas.

BHa sido invitada a participar en conferencias en instituciones como Princeton University, el Canadian Centre for Architecture o Lafayette Anticipations en París. En 2023 fue tutora invitada en la primera Biennale College Architettura, en el marco de la Bienal de Arquitectura de Venecia. En 2026 participó en la Fundació Joan Miró de Barcelona dentro del programa Soil, Dust, Fear, Rhythm, en diálogo con el Pabellón Mies van der Rohe, a partir de su investigación sobre la toxicidad colonial y el Sahara argelino.