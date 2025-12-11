San Nicolás celebra su Concierto de Navidad y la bendición del Belén inspirado en Juan de Juanes - SAN NICOLÁS

VALÈNCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Parroquia de San Nicolás acogerá su tradicional Concierto de Navidad este domingo a las 19.00 horas, seguido de la bendición del belén. El acceso se realizará por orden de llegada hasta completar aforo y tendrá un donativo voluntario de 10 euros destinados a colaborar con los 'Desayunos Solidarios' del comedor social del colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret.

El concierto correrá a cargo del Coro Studium Vocale - San Nicolás, bajo la dirección de Daniel Rubio, con acompañamiento de órgano y conjunto instrumental. El repertorio abarca desde obras renacentistas y barrocas hasta villancicos clásicos, transitando por piezas de Victoria, Molfino, Lauridsen, Elgar, Fauré o John Rutter.

Se trata de una propuesta coral que busca despertar la espiritualidad propia del Adviento y la Navidad, ofreciendo una experiencia sonora envolvente en el marco artístico y litúrgico de San Nicolás.

Durante el concierto se celebrará la tradicional bendición del Belén, un conjunto escultórico de gran formato realizada por Pedro Ródenas, inspirado en las escenas de la predela del Retablo de San Miguel, obra de Juan de Juanes, conservado en el presbiterio de San Nicolás.

La escena de la Natividad, podrá verse en un diorama con la adoración de los reyes y los pastores, cobra vida con figuras de un metro de altura, modeladas y vestidas artesanalmente, que permiten apreciar detalles cromáticos y compositivos propios del estilo pictórico del pintor valenciano.

Destaca especialmente la fidelidad volumétrica al conjunto original, así como la ambientación inspirada en los emblemas gremiales de los Pelayres, gremio medieval que hizo el encargo del retablo a Juan de Juanes. Según Ródenas, el reto ha sido "trasladar la riqueza pictórica del autor a un lenguaje escultórico respetando sus claves iconográficas".

El Nacimiento podrá visitarse desde el 16 de diciembre hasta el 7 de enero, de martes a domingo, en los horarios específicos que pueden consultarse en la web. El acceso estará habilitado por la Plaza de San Nicolás y la entrada será gratuita, aunque los visitantes podrán realizar donativos voluntarios destinados al Comedor Social con los "Desayunos Solidarios" del Colegio de Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret.